15e Tour cycliste -Bénin : Papoen Osho livre les secrets de la percée des béninois

Il l’a promis après l’étape I et vraiment l’étape II a permis de voir un autre visage des béninois . L’entraîneur de l’équipe A , Papoen Osho a dit ne pas être étonné de la performance des coureurs béninois.

« Ça ne m’a pas étonné, la première étape a été une étape surprise pour nous. Et comme je l’ai annoncé hier (mardi 08 mai) c’était dame malchance qui était au rendez-vous. Aujourd’hui, on a géré la course comme il faut. Et surtout, mes coureurs m’ont dit à la réunion coach va dormir, demain, on fera de bonnes choses. Et voilà le résultat.« , a fait comprendre le technicien béninois au terme de la 2e étape.

Le coach Papoen qu’on a vu souvent se rapprocher de ses coureurs, lors de la course leur a demandé de gérer la course. » J’ai dit aux gars de gérer la course, les burkinabé sont en avance sur tout le monde. Les camerounais, ivoiriens, nigériens, nigérians (…) sont là. Ce n’est pas parce que vous, vous êtes béninois que vous allez vous épuiser, non. Laissez les (étrangers) réagir, il ne faudrait pas mettre le turbo et lâcher après et que tout le monde aille. » , peut-on retenir des explication de Papoen Osho.

Un béninois a réussi a gardé la tête du second peloton un moment, malheureusement va se faire rattraper. « Remis Sowou avait tenté une attaque et donné un écart de 50 secondes qu’il a gardé un moment avant de se faire rattraper. C’est ça le vélo, quand il était sorti, s’il avait la chance d’être rejoint par un autre coureur (béninois), les deux pouvaient partir en échappé. »

Le coach Papoen attend les autres étapes.