15e Tour cycliste Bénin : « moi, je suis super content  » dixit Romuald Hazoumè

Romuald Hazoumè , prédération béninoise de Cyclisme ( Fébécy ) n’a pas caché sa joie au terme de l’étape II du tour cycliste du Bénin. Ceci en raison de la performance des coureurs béninois. L’homme projeté vers le futur attend d’être surpris par les ambassadeurs béninois.

Le 1er béninois au terme de l’étape II a terminé 6e et nombre d’entre eux ont amélioré leur performance comparativement à la 1ère étape. « Je suis très satisfait parce que les béninois ont fait le sprint final avec les burkinabé, c’est formidable. Et quand les burkinabé me disent que l’équipe A dans une année va faire mal, ça veut dire quelque chose. Et moi, je suis super content. « , a laissé entendre le patron du vélo béninois, au terme de l’étape de ce mercredi 09 mai (Djougou-Parakou)

Entre la première et la deuxième étape, il faut comprendre que les béninois étant sur leur terrain n’ont pas très bien analysé l’étape numéro une. Donc ça a été une surprise. Vous savez qu’après la présentation, les burkinabé sont partis voir l’étape et ils ont défini là où ils doivent placer leur attaque. On aurait eu beaucoup plus de moyens, nos subventions avant et on aurait anticipé sur nombre de choses. Mais je ne pouvais faire autrement que ce que j’ai fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et je ne voulais pas vider la petite caisse béninoise pour pouvoir tout faire, donc il y avait un petit manque. » , a réagi le président Hazoumè.

Pour les prochaines étapes, le président de la Fébécy espère que l’écurie béninoise va être entre la 5e et la 10e place, « ça me suffirait largement. Largement !« , va-t-il marteler.

Vos coureurs par sursaut d’orgueil, peut-être, veulent gagner au moins une étape, à la suite de cette phrase, « s’‘ils (les coureurs béninois) peuvent gagner, ils n’ont qu’à gagner, moi, je veux être surpris.« , a répondu le président artiste Hazoumè.