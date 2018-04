USA – Corée du Nord : réunion secrète de haut niveau entre Mike Pompeo et Kim Jong-un

La « réunion s’est très bien déroulée et une bonne relation s’est formée », a déclaré mercredi le président américain Donald Trump sur Twitter. « Les détails du Sommet sont en train d’être élaborés maintenant: la dénucléarisation sera une bonne chose pour le monde, mais aussi pour la Corée du Nord! » a ajouté Trump.

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018