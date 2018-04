Togo – 13e Réunion du bureau de la Confejes : Oswald Homeky dirige les travaux ce vendredi

Lomé la capitale togolaise abrite la 13e réunion du bureau de la Confejes depuis le lundi 09 avril dernier, et ce, jusqu’au vendredi 13 avril 2018. Oswald Homéky, ministre béninois du Tourisme de la culture et des sports, président en exercice de la Confejes a présidé conjointement avec Komi Selom Klassou, Premier ministre togolais à la cérémonie d’ouverture qui a connu la présence des ministres de 14 pays membre du bureau.

Au cours de ladite cérémonie, Guy Madjé Lorenzo, ministre de la Communication, de la culture, des sports et de la formation civique du Togo, dans son discours liminaire a remercié le président en exercice de la Confejes, Oswald Homéky, pour avoir effectué en personne le déplacement sur Lomé afin de diriger la réunion du bureau.

Après avoir remercié, Faure Gnassingbé, président de la République togolaise ainsi que son peuple pour l’accueil réservé aux experts et aux ministres présents ainsi qu’à lui, le président en exercice de la Confejes Homéky a énuméré les réformes depuis son avènement à la tête de l’instance. Entre autres, la mise en commun des différentes instances de la Francophonie pour plus d’efficience ; la rigueur dans la gestion des ressources ainsi que la mobilisation des partenaires aux causes et objectifs de la Confejes. » J’exhorte les Etats et Gouvernements membre à se mobiliser pour la marche vers le cinquantenaire de l’institution qui va se tenir en 2019 au Maroc » a conclu le ministre Homéky.

A la suite de ce dernier, le premier Ministre togolais a au nom du président Gnassingbé a lancé les activités qui vont se clôturer ce vendredi 13 avril à l’hôtel Sarakawa à Lomé. Selon le média du gouvernement togolais, c’est la réunion de la Commission Administrative et Financière (CAF) qui a ouvert le bal des travaux depuis lundi dernier.

Cette rencontre des Ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie, va accoucher de décisions majeures pour la vie de l’instance. A cette occasion les « pays hôtes de la 14ème Réunion du Bureau de la Confejes (2020), de la 38ème Conférence ministérielle (2021) et de la 15ème Réunion du Bureau (2021) seront connus.« , informe notre source.

Poursuivant, l’adhésion de l’Arménie, la mise en place d’un Fonds Commun, la signature d’un » Pacte francophone pour le vivre ensemble « , des signatures de partenariats et de conventions ainsi que des échanges sur le Cinquantenaire de la Confejes, seront également au cœur des travaux. Le Togo a été choisi pour abriter ladite réunion lors de la 36e session ministérielle tenue à Cotonou en 2017, au Palais des Congrès à Cotonou.