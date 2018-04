Tennis-circuit ITF/Cat 14 ans et – à Lomé : le Bénin gagne une finale sur quatre

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Le Tennis béninois à de beaux jours devant lui peut on dire. Au terme du circuit ITF/Cat des 14 ans et moins, le Bénin s’est fait remarquer en s’hissant en finale dans toutes les catégories, malheureusement, les protégés de Jean-Claude Talon n’ont remporté que la finale double garçon.

Le duo Bruce Dylan et Mariano Kpodéziaou a pris l’or au détriment de leurs homologues togolais Padio et Cossi Dogbéfu (6-0, 6-3), en finale double garçon. Tandis qu’en double fille, les béninoises Gloriana Nahum et Rodia Noudogbessi ont perdu contre les ivoiriennes Minet-Sadjio Coulibaly (7-5, 1-6, 4-10). Même sort en simple fille et garçon respectivement pour Gloriana Nahum et Mariano Kpodéziaou qui ont été privés de l’or par respectivement l’Ivoirienne Sadjio Coulibaly (6-4, 1-6, 7-10) et le mauricien Lam Jeff (6-3, 6-0).

Le Bénin au terme de la compétition qui s’est tenue du 18 au 24 avril dans la capitale togolaise a obtenu 13 médailles. Et passe devant la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Kenya, l’Ile Maurice, le Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Nigeria et le Togo, pays hôte. Ces jeunes se sont ainsi qualifiés pour le Championnat d’Afrique de la catégorie qui va se tenir dans un pays à déterminer.