Sport : le défi du cyclisme béninois sous Romuald Hazoumè

Sorti des sentiers battus, le Cyclisme béninois est aujourd’hui dans une dynamique de sport d’Élite. Soutenu au plan local par la Sobebra (Société Béninoise de Brasserie), Romuald Hazoumè, président de la Fébécy entend faire parler du Cyclisme béninois sur le continent et dans le monde.

Alors que la discipline était sans boussole dès son avènement, il a fait du matériel et de la jeunesse ses premières priorités. Le Bénin qui ne comptait que sur quelques coureurs est heureux d’avoir deux équipes de 6 coureurs dont l’équipe A composée des plus expérimentés (Tour de la Côte d’Ivoire,du Burkina-Faso, du Cameroun,du Sénégal et les championnats continentaux au Rwanda ) et l’équipe B lancée récemment au tour du Togo et qui a réussi pour sa première sortie à fait honneur au Bénin. Ce qui est la preuve de l’existence du potentiel humain.

A côté de ces hommes, on retrouve une jeune équipe de femmes qui est en rodage sous la houlette du staff technique de la Fédération béninoise de Cyclisme (Fébécy). Malgré toute sa volonté, le président Hazoumè est confronté à un problème de matériel. Car les seuls vélos existants sont les mêmes utilisés par l’équipe féminine et masculine.

Grâce au partenariat avec la Sobebra, une série d’activités au plan local afin de détecter les jeunes coureurs (filles et garçons) pour préparer une autre couche de relève, afin que le cyclisme qui reste quotidien de certains béninois deviennent pour eux une activité sportive de haut niveau.

Accompagné par une équipe dynamique et dévouée à la tâche, la FBC est déterminés à faire parler d’eux sur les Tours Africains et internationaux.

Somme toute, le cyclisme béninois a été relancé et les adversaires du Bénin sont souvent étonnés de voir le changement dans l’habillement, l’engament et les performances en si peu de temps, lors des compétitions auxquelles ils prennent part. Cependant le matériel reste un véritable souci.