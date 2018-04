Sommet Coréens : une Corée unifiée et dénucléarisée aux portes de la Chine ?

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Lors du sommet historique, les dirigeants coréens se sont engagés à signer un traité de paix cette année et à poursuivre la «dénucléarisation complète».

Kim Jong-un de Corée du Nord et Moon Jae-in de Corée du Sud se sont engagés à mettre officiellement fin à la guerre de Corée des années 1950 et à poursuivre la dénucléarisation complète de la péninsule lors du premier sommet intercoréen depuis 2007.

Les deux dirigeants ont signé une déclaration conjointe après un sommet historique vendredi qui a vu Kim devenir le premier dirigeant nord-coréen à entrer en Corée du Sud pour des pourparlers de paix dans le village de Panmunjom, le long de la zone démilitarisée. Un jour de causeries strictement chorégraphiées et de gestes symboliques ont laissé place à une certaine spontanéité lorsque Kim a demandé à son homologue sud-coréen de faire la même chose en entrant brièvement dans le Nord.

La signature de la déclaration intervient après deux séries de pourparlers entre les dirigeants, ainsi qu’une cérémonie de plantation d’arbres visant à symboliser la paix et la prospérité dans la péninsule divisée. Dans la déclaration, les dirigeants se sont engagés à signer un traité de paix plus tard cette année et impliquer les États-Unis et potentiellement la Chine dans le processus.

Plus d’armes nucléaires?

Un accord d’armistice qui a mis fin à la guerre de Corée en 1953 est toujours en vigueur, mais la Corée du Sud n’en est pas signataire. Kim et Moon ont également promis de poursuivre la fin des armes nucléaires sur la péninsule, bien que le texte ne comprenne pas de mesures spécifiques ou un calendrier.

« Je pense que nous faisons partie d’une famille et que les deux pays auront une nouvelle politique de coopération. Après des années de disputes, nous sommes ici aujourd’hui pour dire que rien ne nous rendra à nouveau différents », a déclaré Kim après la signature de la déclaration.

Moon a félicité le dirigeant nord-coréen pour avoir gelé le programme d’essais nucléaires de son pays, estimant que ce serait un « début précieux » pour atteindre l’objectif de la dénucléarisation.

« Kim Jong-un et moi déclarons qu’il n’y aura plus de guerre dans la péninsule coréenne et un nouvel âge de paix a commencé », a déclaré Moon.

Dans le cadre de l’accord, les Coréennes ont déclaré qu’elles s’abstiendraient de recourir à la force et qu’elles approfondiraient leurs liens, œuvrant à la réunification.

Un poste de communication doit être établi à Kaesong, en Corée du Nord. La diffusion des haut-parleurs et la distribution des tracts de propagande prendront fin le 1er mai. Moon devrait visiter la capitale du nord, Pyongyang, dans les mois à venir.

Approbation internationale

Les dirigeants internationaux ont salué la réunion et la signature de la déclaration conjointe. Le président américain Donald Trump a tweeté son approbation. « Après une année féroce de lancements de missiles et d’essais nucléaires, une rencontre historique entre la Corée du Nord et la Corée du Sud est en cours, de bonnes choses se passent, mais seul le temps nous le dira! »

Trump prévoit rencontrer Kim lui-même dès la fin mai ou début juin. « Aux yeux des Etats-Unis, il y a de l’espoir, mais ils ont besoin de voir des mesures concrètes », a déclaré Kimberly Halkett, correspondante d’Al Jazeera, à Washington DC. Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié la réunion de « très positive ».

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré qu’il s’attendait à ce que la Corée du Nord prenne des mesures concrètes pour tenir ses promesses. Il a ajouté que le Japon n’était « absolument pas » exclu du processus de dénucléarisation, affirmant qu’il resterait en contact étroit avec les Etats-Unis et la Corée du Sud.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a publié une déclaration dans laquelle il a exprimé l’espoir que toutes les parties puissent maintenir l’élan du dialogue et promouvoir conjointement le processus de résolution.

L’influence de la Chine?

Selon des observateurs, les Chinois étaient « très prudents » mais ils « essayaient d’être positifs ». La déclaration conjointe parle d’un pays, qui semble indiquer une Corée unifiée et la Chine s’inquiète vraiment d’une Corée unifiée à sa porte. Cela signifierait certainement que la Chine pourrait perdre son influence sur la péninsule coréenne.

Les Sud-Coréens se féliciteraient de la déclaration conjointe. C’est quelque chose que Moon promet depuis un certain temps maintenant, cela a certainement été un grand jour pour lui, selon les mêmes observateurs.

Après la signature, les dirigeants coréens ont été rejoints par leurs femmes pour un banquet. Le sommet s’est terminé par une cérémonie avec de la musique en direct et une vidéo intitulée Un nouveau printemps apprécié ensemble, qui a été projetée sur la Maison de la Paix à Panmunjom.