Récap-Ecureuils : Jodel Dossou, Stéphane Sessegnon buteurs, bonne nouvelle pour Olivier Verdon (affiches à venir)

Les Écureuils béninois en cette fin de saison sont pour la plupart en train de jouer le maintien. Entre prouesse, pression et sensation, le Recap Ecureuils vous plonge dans leur univers. Par ailleurs blessé depuis deux mois, la bonne nouvelle est le retour de Olivier Verdon dans le groupe des Girondins de Bordeaux à l’entraînement lundi 16 avril dernier.

Ligue 2 (33ème journée)

-Deux Béninois à Niort : 13e/20 avec 38 points

David Djigla (22 ans), 27 minutes de jeu pour l’attaquant international contre Lens à domicile et son club contraint au partage des points (2-2). Niort a été ainsi tenu en échec le 15e au classement. Un 4e match nul de suite qui freine la formation Niortaise dans son élan vers le top 10. Niort est classé 13e avec 38 points. Le béninois est à 4 matchs de son total de présence sur la saison écoulé (23 en 2016/2017). Niort se déplace au stade Gaston Petit pour jouer ce vendredi 20 avril Châteauroux.

Stats :19 matchs, 3 buts, 4 cartons jaunes.

Stats : Saturnin Allagbé (25 ans) blessé reste bloqué à 19 matchs, 1 carton jaune et 6 clean scheets.

-Un Béninois à Lens : 15e/20 avec 36 points

Djiman Koukou (27 ans), a vécu depuis le banc le 2-2 de Lens contre Niort. Une place de choix depuis trois matches. Il n’est visiblement pas dans le schéma du coach Sikora dont le club à une pression des supports en raison des mauvais résultats. Barré par la concurrence, le cadre en sélection béninoise a été mis au banc. Lens est 15e avec 36 points à 7 points de Nancy premier relégable. Sans le défenseur international béninois Djiman Koukou, le club a obtenu 5 points sur 9 lors des 3 derniers matchs. Par ailleurs, le 17 mars 2018 marque la dernière apparition de Djiman en Ligue2, lors de la défaite 3-1 à Reims où il a joué 42 minutes. Lens reçoit Le Havre ce vendredi 20 avril.

Stats : 15 matches, 1 but, 1 carton jaune.

–Un Béninois à l’AJ Auxerre : 11e/20 avec 43 points

Jordan Adéoti (29 ans), avec le brassard des Aja n’a pas empêché la défaite à domicile 1-2 contre Clermont. L’international béninois disponible pour son équipe sur le plan offensif et défensif a tout donné pour un résultat positif. Malheureusement après une belle première partie (0-0), L’AJ Auxerre va encaisser deux buts (47e et 75e) en deuxième période. Ceci avant de réduire l’écart sur penalty par Yattara 86e. Auxerre est toujours 11e avec 43 points. En confiance, Adeoti a deux matchs de plus que sa saison 2016/2017 à Caen en L1 (27 matchs). Auxerre se déplace à Nancy ce samedi 21 avril.

Stats : 29 matchs, 3 buts, 4 cartons jaunes.

–Un Béninois à Brest : 6e/20 avec 54 points

David Kiki (24 ans), belle opération pour Brest le lundi 16 avril dernier qui a atomisé Lorient FC 3-0. Pas content de sa sortie après 65 minutes de jeu, lors de la défaite à domicile 0-2 contre Nimes (le 19 mars 2018), le défenseur international béninois n’a plus été vu dans l’équipe de Brest depuis 3 journées. Malheureusement pour lui et heureusement pour le club tout va bien. Le stade Brestois est désormais à 1 point du dernier barragiste Clermont (55 points). Brest se déplace à Sochaux ce vendredi pour jouer Sochaux. Un match vital pour la montée.

Stats : 9 matchs (12 + les 3 matchs à Niorts), 2 cartons jaunes.

Erste Liga en Autriche (L2, 28ème journée)

–Un Béninois à l’Austria Lustenau : 6e/10 avec 36 points

Jodel Dossou (25 ans), entré à la 46e l’attaquant international béninois a offert la victoire à son club en inscrivant le but du 2-1 contre Fac Wien. Jojo a été double buteur face au même adversaire lors de l’avant-dernière confrontation en championnat. Lustenau son écurie est toujours 6e avec 36 points. Au Keine Sorgen Arena, Ried offre l’hospitalité à Jojo et Austria Lustenau.

Stats : 22 matches, 5 buts, 2 cartons jaunes et 1 rouge.

MLS aux USA (L1 ; 7ème journée)

-Un Béninois à New York City : 1e/11 avec 17 points

Cédric Hountondji (24 ans) n’était pas dans l’effectif lors du 2-2 contre Atlanta United 2e de la Conférence Est. Après sept matches, l’Écureuil est crédité d’une petite minute. Invaincu après 7 matchs, New-York est en tête de la Conférence Est avec 4 points de plus que son adversaire du jour.

A (re) lire aussi : Préparatifs éliminatoires Can U20 : les Écureuils juniors fessés au Nord doivent vite se relever

Stats : 1 match pour une minute, le 01 avril 2018.

Turquie Super Lig (29ème journée)

–Un Béninois à Genclerbirligi : 15e/18 avec 30 points

Stéphane Sessegnon (33ans), son club mené 2-0 par Kayserispor, l’ancien joueur de Montpellier Sessegnon a réduit le score sur penalty. Mais à la 77e, Kayserispor va creuser l’écart par le biais de Turuc avant que le serbe Petar Skuletic n’inscrive le dernier but du match 87e. En mission maintien, Genclerbirligi attent beaucoup du capitaine des Ecureuils pour sa survie dans l’élite turc. Car il a été happer pour voir le club, actuellement à 1 point de la zone rouge finir dans l’élite, au terme de la saison. Le béninois a intérêt à tout donner pour que le club s’impose contre Osmanlispor (17e) le samedi 21 avril prochain.

Stats : 11 matchs, 3 but, 2 cartons jaunes.

– Un béninois à Yeni Malatyaspor : 10e /18 avec 38 points

Fabien Farnolle (33 ans), encore sur le banc son club est sorti d’un match à score de parité 1-1. Le béninois reste bloqué à deux matchs de championnat et deux de Coupe. Besiktas attend de pied ferme dimanche 22 avril Yeni Malatyaspor.

Stats : 2 matchs en Cup et 2 de Championnat.

Ligue 1 France (33ème journée)

–Un Béninois à Amiens SC : 14e/20 avec 37 points

– Khaled Adénon (32 ans), les amiénois en concédant une lourde défaite 0-3 contre Lyon et ont mis fin à leur série invincibilité, Amiens est resté invaincu sur les 4 précédents matchs. Amiens perd une place au classement et se positionne à la 14e avec 37 points. Cadre de la défense Khaled Adénon joue pleinement son expérience surtout avec la confiance du staff. Au stade de la Licorne, Amiens reçoit Strasbourg, ce samedi 21 avril.

Stats: 29 matchs et 9 cartons jaunes

A (re) lire aussi : Préparatifs Éliminatoires Can U20: Bio Tchabi Odo encore buteur, mais les Écureuils battus

–Deux Béninois à Bordeaux : 10e/20 avec 43 points

Le franco-béninois, Jules Kounde (19 ans), 90 minute pour Kundé et brillante victoire 3-1 des Girondins sur la pelouse de Montpellier. Pour ses efforts défensifs, le jeune Koundé a écopé de sa première biscotte de la saison.

Stats : 13 matchs, 1 but, 1 carton jaune.

Olivier Verdon ( 22 ans): blessé au genou depuis le 19 novembre a raté son 19e match. Et bonne nouvelle pour l’international béninois qui est de retour à l’entraînement, deux mois après sa longue blessure. »Il a repris l’entraînement normal ce lundi, après un travail de rééducation. », a confirmé le site du club.Au stade Matmut Atlantique Bordeaux joue contre les champions de France 2018 PSG, ce dimanche 22 avril . L’occase peut être pour revoir Verdon en Ligue 1.

Stats : 1 match (11 minutes contre Marseille, 19 novembre 2017)

Super League en Grèce (L1; 27ème journée)

–Un Béninois à Levadiakos : 7e/16 avec 34 points

Moise Adilehou (22 ans), titulaire dans l’axe de Levadiakos a participé à cette victoire précieuse pour les Verts. L’unique but du burkinabé Souleymane Sawadogo a propulsé Levadiakos à la 7e place avec 34 points. L’international béninois en pleine confiance vie pleinement sa meilleure saison sous les ordres de Jose Anigo. A 3 journées de la fin Levadiakos joue le leader AEK Athènes FC ce dimanche 22 avril à l’Olympic Stadium of Athens « Spiros Louis ».

Stats : 15 matchs, 3 cartons jaunes.

Premier League en Angleterre (34ème journée)

–Un Béninois à Huddersfield : 15e/20 avec 35 points

Steve Mounié (23 ans), 70 minutes de jeu pour le béninois qui est resté muet. Mais son club a obtenu une précieuse victoire en toute fin de partie grâce au 2e but de la saison de l’attaquant anglais Tom Ince. Bon coaching pour David Wagner qui l’a lancé à la 61e. Huddersfield reçoit au Kirklees Stadium, le samedi 28 avril prochain. Le natif de Parakou est à un but record en Premier League.

Stats : 25 matchs, 7 buts, 2 cartons jaunes.

Première division en Chypre (32ème journée)

–Un Béninois a L’Apoel Nicosie : 2e/14 avec 74 points

Michael Poté (33 ans), 83e pour le match de championnat gagné 4-1 contre Omonia dans le derby de Nicosie. Poté, est bloqué à 9 buts, mais a réussi sa saison du haut de ses 33 ans. Sans Poté ce jeudi 18 avril l’Apoel a perdu (2-0) son match aller de Cup contre son futur adversaire en championnat Larnaca. Le dimanche 22 avril prochain AEK Larnaca accueille l’Apoel pour le compte de J-33, une affiche décisive pour le titre avant le classico du 29 avril entre Apoel et Apollon (1er avec 76 points).

L’attaquant béninois est le 3e buteur de son club avec 9 buts, même total que le norvégien Zahid Ghayas 9 buts. Le belge de Camargo Igor 14 buts est en tête.

Stat : 25 matchs, 9 buts, 2 carton jaune.

A (re) lire aussi : Récap-Ecureuils : bonne nouvelle pour Emmanuel Imorou et mauvaise nouvelle pour Moise Adilehou

Bundesliga en Allemagne (30ème journée)

–Un Germano-Béninois à Aue: 10e/18 avec 39 points

Sebio Soukou (25 ans), le germano-béninois n’était pas dans l’équipe lors des deux derniers matchs. Bielefeld 2-0 Aue et la victoire à domicile d’Aue 2-1 contre St. Pauli. Prochain match le dimanche 22 avril contre Duisburg, au stade Sparkassen-Erzgebirgsstadion d’Aue.

Stats : 14 matchs 4 buts pour le milieu de terrain Germano-béninois.