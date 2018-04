Real Madrid : la folle promesse de Cristiano Ronaldo à Karim Benzema

Pour bonifier son attaque, le Real aurait annoncé plusieurs joueurs sur le départ dont le français Karim . Moins utilisé depuis peu en raison de son manque de réalisme, il a reçu un soutien de taille qui pourrait faire changer d’avis au président Florentino Perez.

Très collectif et exemplaire en dehors du terrain dans le groupe Madrilènes, Benzema ne jouit plus d’une bonne côte auprès des « Socios » du club de Madrid. « Florentino Perez ne veut plus voir l’ancien lyonnais à la pointe de son attaque, le président madrilène ne concevant pas le fait d’avoir un avant-centre aussi inefficace. « , annonce Foot01.

A en croire El Confidencial, « Zidane et Cristiano Ronaldo auraient rappelé à leur président l’importance de KB9 pour le jeu collectif et dans les bons résultats de l’équipe, même si cela ne se voyait pas forcément sur les lignes de statistiques. « , relate Foot01.

Selon le média ibérique, Cristiano Ronaldo a pris fait et cause pour le français et lui a promis ce qui suit : « Tant que je suis au Real Madrid, tu as ta place assurée » a rapporté Foot01.