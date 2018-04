Real Madrid : encore un nouveau « secret » de Cristiano Ronaldo révélé

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

L’attaquant portugais à l’instar de la fin de saison dernière est devenu phénoménal. Concentré sur la Ligue des Champions, seule compétition titre en jeu pour le Real, Cristiano Ronaldo a, selon le quotidien ibérique ABC, décidé de gérer au mieux « à la fois son physique et son mental. »

Le Football comme le dit l’autre est « d’abord mental ». C’est ce qu’à bien compris l’attaquant portugais qui travaille « sérieusement sur la relaxation et sa gestion du stress à travers des techniques de respirations » relate Foot01. L’homme qui ne veut rien laisser au hasard cette fin de saison a reçu des conseils de spécialistes et s’est mis au travail bien avant le match contre la Juve.

La preuve, le public a eu droit à un CR7 très posé et concentré jusqu’au tir du penalty qualifiant le Real pour les demi-finales. Le média nous apprend que Ronaldo est toujours à l’afflux des nouveautés pour continuer à améliorer ses stats sur le terrain. Pour ce faire le buteur Merengue ne se lasse plus de travailler sur plan psychologique et soigner de façon ardue son physique.

La preuve que Cristiano à quelque chose de plus que les autres

Le quotidien ABC conte qu’au « retour d’un match en déplacement de Ligue de champions cette saison vers 3h du matin, CR7 n’est pas rentré chez lui pour se reposer. Cristiano Ronaldo est, en effet, allé travailler dans la salle de gym du Real Madrid, faisant aussi de la Balnéo pour aider à sa récupération jusqu’à 5h30, avant d’aller s’entraîner avec ses coéquipiers à midi. « , rapporte notre source.

Cependant, ces faits montrent que pour être toujours meilleur au haut niveau, il faudrait épouser le travail. Et pas seulement le travail, car de petites astuces peuvent aussi vous permettre de marquer la différence et vous donner une identité dans un groupe de talents. » Il est pour la jeunesse ambitieuse un exemple « , nous confie un jeune joueur béninois évoluant en division 2.