RDC : la Belgique relève son ambassadeur de ses fonctions

La Belgique a relevé de ses fonctions d’ambassadeur du pays près la République démocratique du Congo, Bertrand de Crombrugghe. Cette annonce à été relayée par le quotidien des Pays-bas, De Standaard et confirmée à Rfi par le ministère belge des affaires étrangères lundi.

Bertrand de Crombrugghe avait quitté le pays vers la fin janvier de façon très précipité à la suite de tensions diplomatiques entre les deux pays. Le ministre des affaires étrangères avait alors parlé de « retour à Bruxelles pour des discussions pour une dizaine de jours », même si certains observateurs avertis, avaient déjà prédit la rupture.

Cette fois-ci, il a bel et bien été rappelé par son pays la Belgique pour des raisons de « contexte bilatéral », selon ce que rapporte Rfi. Mais le journal qui a révélé l’information affirme qu’il s’agit plutôt de « rupture de confiance » entre monsieur de Crombrugghe et son ministère de tutelle.

Toutefois, la Belgique informe aussi que la RDC n’avait plus d’ambassadeur à Bruxelles depuis environ un an mais que malgré le rappel de son ambassadeur, elle maintiendrait le dialogue avec la RDC en espérant que les tensions bilatérales pourront être résolues « de façon à ce que la Belgique et la RDC puissent à nouveau être représentées à un niveau d’ambassadeur à Kinshasa et à Bruxelles ».