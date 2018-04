Promotion de la destination Bénin : obtention du visa via internet désormais possible

Ce lundi 23 Avril 2018, il a été procédé au Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération à Cotonou la cérémonie de lancement du E-VISA. Fait par le ministre de l’intérieur qui, accompagné par trois de ses collègues ( le ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération, la ministre de l’économie numérique et le ministre de la culture du tourisme et des sports ), les ressortissants étrangers ( non-africains) désireux rentrer au Bénin peuvent désormais rester chez eux et obtenir le visa.

Le président Patrice Talon, dans son programme d’actions du gouvernement avait prévu dans le Pilier 2 (Engager la transformation structurelle de l’économie) améliorer la croissance économique du pays par l’utilisation des TIC comme catalyseur de dynamique économique.

Ainsi, il a été prévu dans le PAG, la mise en place de la gestion électronique des documents administratifs (intranet) en vue d’accélérer le travail collaboratif entre le département central et les différents postes diplomatiques et consulaires du Bénin avec une dématérialisation des visas et cartes consulaires.

Dans ce sens, le programme «Smart Administration» (Smart Gouv), ayant pour but l’informatisation et la dématérialisation de l’administration a œuvré pour la mise en œuvre du «projet e-Visa» dans la perspective de faire du Bénin une destination privilégiée pour le tourisme et les affaires en simplifiant les procédures administratives pour l’immigration.

En effet, le jeudi 14 septembre 2017, Aurélien Agbénonci, ministre des Affaires étrangères avait annoncé lors de la rentrée diplomatique, la possibilité de se faire délivrer son visa en ligne sur une plateforme numérique dès le 1er janvier 2018. Mais il a fallu ce 23 Avril pour ouvrir cette plate-forme numérique aux étrangers désireux de se rendre au pays de Béhanzin, de KABA et de Bio-guerra, sans tracasseries administratives.

L’E-visa concerne les ressortissants non-africains (les africains n’ont pas besoin de visas pour se rendre au Bénin ), qui voudraient se rendre au Bénin pour des séjours touristiques ou d’affaires d’une durée n’excédant pas 90 jours. Ainsi par cette plate-forme, les demandeurs peuvent se voir délivrer leur visa, ceci en 48 h.

Quels types de e-Visas sont accessibles ?

Trois types de visa électroniques sont proposés aux usagers:

le e-Visa valable 30 jours pour effectuer une simple entrée

le e-Visa valable 30 jours pour effectuer plusieurs (multiples) entrées

le e-Visa valable 90 jours pour effectuer plusieurs (multiples) entrées

Combien coûte le e-Visa ?

30 jours simple entrée: 50,00€

30 jours multiple entrées: 75,00€

90 jours multiple entrées: 100,00€

Quelle procédure ?

Une fois connectés sur le portail, vous devrez :