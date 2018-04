Préparatifs Can U20 : enfin, une première victoire pour les Écureuils

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Les Écureuils juniors se sont imposés 1-0 contre une sélection de Cotonou ce dimanche 29 avril au stade René Pleven. Une rencontre comptant pour les préparatifs des éliminatoires de la Can U20- Niger 2019.



Le seul but de Ibrahim Ogoulola en première période a suffi pour que la sélection nationale U20 obtienne sa première à la suite de 9 matchs. La rencontre a eu lieu en présence du président de la Fédération béninoise de Football Moucharafou, du ministre Homéky et bien d’autres.

En absence de matchs contre les sélections nationales de la catégorie U20, le sélectionneur Valère Houandinou et ses adjoints en collaboration avec la Fédération ont créé un cadre de compétition aux jeunes joueurs en mise au vert à Missrété.



Pendant ce temps, leur futur adversaire en mai, la Gambie s’est qualifiée pour la demie finale du Tournoi Wafu Cup U20 Liberia 2018. La Gambie, invaincue avec deux matches nuls et une victoire a totalisé 5 points et fini 2e derrière le Mali. La Côte d’Ivoire et le Liberia (pays hôte) sont les autres pays qualifiés.

Voir le Bilan de la Gambie U20 au tournoi Wafu U-20

Gambie vs Guinée 1-1

Gambie vs Sénégal 0-0

Mali vs Gambie 0-1

Voir le Bilan des matchs de préparation des Ecureuils U20 du Bénin

Écureuils juniors 0 – 0 ASPAC

Écureuils juniors 0 – 1 JAC

Écureuils juniors 2 – 2 ESAE

Écureuils juniors 0 – 0 Dragons

Écureuils juniors 2 – 2 Soleil FC

Buffles FC 2 – 1 Écureuils juniors

Real Parakou, 1-0 Écureuils juniors

Panthères FC 1-0 Écureuils juniors

Ecureuils 1-0 Sélection de Cotonou ce 29 avril 2018