Premier League : Mohamed Salah, meilleur joueur de la saison 2018

On l’annonçait et la lumière fut sur le meilleur Pharaon du moment. Mohamed Salah, est devenu le meilleur joueur de la « Premier League » depuis la soirée du dimanche 22 avril dernier. Il succède ainsi à N’Golo Kanté, élu en 2017. Et devance le belge Kevin De Brune (2e).

L’association des footballeurs professionnels (PFA), qui accordait le titre de footballeur de l’année pour la 45e fois de l’histoire a préféré le talent de Mohamed Salah de Liverpool. Ceci au détriment de l’international belge de Man City De Bruyne, David De Gea (Manchester United), Harry Kane (Tottenham), David Silva (Manchester City) et Leroy Sané (Manchester City).Un titre qui n’est rien d’autre que le couronnement de la parfaite saison de l’Égyptien.

Auteur de 31 buts et 9 passes décisives en 33 rencontres du championnat anglais, à trois journées du terme de la Premier League (son club est 3e), Mohamed Salah lorgne la finale de la Ligue des Champions. Principal artisan de la survie des Reds cette saison en championnat et en C1, Mohamed Salah selon nombre d’observateurs mérite mieux que ce titre que d’aucuns lui attribuait depuis des semaines. L’homme providentiel de Liverpool est en course pour le Soulier d’or Européen, entre Cristiano et Messi.

Mohamed Salah qui vient de lancer un signal fort aux géants d’Europe quant à son talent, a ainsi honoré l’Afrique. L’Égyptien de 25 ans est le 3e joueur africain à remporter ce trophée après Riyad Mahrez (2016 avec Leicester) et l’international français d’origine malienne N’Golo Kanté (2017, sous les couleurs de Chelsea).

