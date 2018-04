Premier League : Mohamed Salah fait tomber un record de Drogba en Angleterre

Mohamed Salah (25 ans), a marqué son 30e but en Premier League lors de la victoire 3-0 de Liverpool contre Bournemouth pour le compte de la 34e Journée. Il devient ainsi le recordman de joueur africain à réaliser telle performance dans le championnat d’élite en Angleterre.

Le Pharaon d’Egypte a effacé le record de Didier Drogba. L’ivoirien sous les couleurs de Chelsea avait lors de la saison 2009-2010, inscrit 29 buts.

En outre, le Ballon d’Or africain 2017, par ce 30e but est devenu le 2e meilleur buteur européen avec 40 buts. Ceci avec un but de retard sur Cristiano Ronaldo, auteur de 41 réalisations. Et un de plus que Lionel Messi 39 buts.

Révélation de la saison en Premier League, l’Égyptien Salah se révèle comme ce qui a de mieux en Europe parlant d’attaquant. Sauf qu’il va devoir être constant et se mettre au-dessus des icônes que sont Cristiano et Messi s’il veut vraiment être le « Soulier d’or » comme l’a lancé son entraîneur Jürgen Klopp.