Premier League : le meilleur jeune joueur de la saison vient de Man City (qui est il ?)

Leader et champion d’Angleterre à trois journées de la fin de saison 2017/2018, Manchester City a révélé au cours de l’exercice plusieurs jeunes joueurs. Leroy Sané , l’un d’entre eux vient d’être élu meilleur jeune joueur de la saison lors de la cérémonie annuelle de la PFA . Il succède à Dele Alli , le joueur anglais d’origine nigériane.

Sané, 22 ans, obtient ainsi sa première récompense individuelle. Le jeune milieu de terrain sous les ordres de Pep Guardiola a déjà fait 28 apparitions pour 9 buts marqués. Maillon essentiel dans l’entre jeu des Cityzens, le jeune allemand est rapide balle au pied et disposé pour ses coéquipiers. Ce dernier explique les 12 passes décisives en autant de matchs.

Le prodige allemand a été préféré pour ce titre à l’anglais Harry Kane (Tottenham), au brésilien Ederson Moraes (gardien ,Manchester City) et aux anglais Raheem Sterling (Manchester City), Marcus Rashford (Manchester United) et Ryan Sessegnon (Fulham / Championship).

Que retenir du meilleur jeune joueur en Premier League en 2018 ?

Leroy Sané est issu de parent sportif. Sa mère Regina Weber championne de gymnastique rythmique (médaillée de bronze aux JO de 1984) est allemande et son père Souleymane Sané est un footballeur ex-international sénégalais. C’est ce dernier qui a décidé d’attribuer à son fils, le nom Leroy en estime à Claude Le Roy, son ancien sélectionneur. La jeune star a opté pour la nationalité de sa mère, sportivement parlant. Il a été lancé sous la liquette SG Wattenscheid 09, un club au sein duquel a évolué son père. Après 4 années, Leroy Sané a rejoint Schalke 04, ensuite le Bayer Leverkusen, puis a fait un retour payant entre 2011 et 2016 au Schalke 04. Et c’est de ce club allemand qu’il va atterrir en Angleterre. Le 2 août 2016, Leroy Sané est officiellement devenu Cityzens. Il a fait un bail de 5 ans contre un chèque de 50 M€. L’international allemand faisait partie des six nommés au titre de meilleur jeune joueur de l’année en 2017 pour sa première saison. La seconde sera juste une confirmation. Car la suite, on la connaît. Et le monde sportif aura un oeil attentif sur ce jeune joueur en Russie lors du mondial 2018.