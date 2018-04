Pérou : découverte du lieu du plus grand sacrifice collectif d’enfants au monde

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Des archéologues ont trouvé au Pérou les « preuves du plus grand sacrifice collectif d’enfants » d’Amérique, probablement « de l’histoire mondiale ». Ils ont découvert les restes de plus de 140 enfants près d’une falaise de La Libertad, au nord du pays.

Les fouilles ont commencé en 2011. Les restes de 42 enfants et 76 lamas ont d’abord été retrouvés dans un temple vieux de 3.500 ans. À la fin des recherches en 2016, « on avait découvert sur le site les restes de plus de 140 enfants et 200 jeunes lamas », selon le rapport. Les analyses ont permis de dater les objets trouvés entre les années 1400 et 1450.

Children’s remains found in Peru, indicates largest child sacrifice https://t.co/3UVNWiDwZd pic.twitter.com/NOpjnlLxZk — Vimocafe (@vimocafe) April 27, 2018

Tous les jeunes sacrifiés montraient la même blessure au sternum. Les visages des enfants étaient recouverts d’une substance rougeâtre, mélange de soufre et de mercure. Leur cage thoracique était fracturée et ouverte, probablement pour leur extraire le coeur. Selon l’archéologue Gabriel Prieto, de l’Université nationale de Trujillo, le sacrifice était probablement destiné à calmer une divinité maritime lors d’un épisode du phénomène du Niño qui provoque pluies et coulées de boue catastrophiques comme en 2017 au Pérou.

Les traces de pas des enfants sont en effet visibles dans une couche de limon, probablement charriée lors d’une inondation. D’autres cas de sacrifices d’enfants ont été étudiés au Mexique et même sur les hauteurs de glaciers andins, mais jamais de cette ampleur.