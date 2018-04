Ouganda : 23 étudiants suspendus pour être tombés amoureux

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

L’Université islamique d’Ouganda a suspendu 23 étudiants sur des allégations de relations sexuelles contraires aux règlements de l’institution.

La décision à l’encontre des étudiants suivant différents cours a été prise par le comité de discipline du campus de Mbale. Le coordinateur de l’université, Dr Sulait Kabali, qui est également secrétaire du comité de discipline, a déclaré lundi au Daily Monitor que les étudiants avaient été reconnus coupables de violation des règlements.

« Les étudiants ont été reconnus coupables de couplage et de relations sexuelles sur le campus, ce qui est contraire aux règles et règlements universitaires », a indiqué le Dr Kabali, ajoutant que d’autres ont également été reconnus coupables de vol de biens, d’alcool et d’autres stupéfiants et d’organiser des actes de violence sur le campus.

Selon la lettre datée du 14 avril 2018, que le Daily Monitor a vue, les élèves ont été trouvés dans les coins sombres à différentes occasions, se livrant à des amours.

« Pendant le contre-interrogatoire auquel vous avez été soumis au sous-comité disciplinaire ci-dessus et sur la base de votre soumission orale et écrite dans laquelle vous avez déclaré que vous avez été trouvé dans les ténèbres, vous avez été reconnu coupable d’avoir commis infraction déclarée ayant par conséquent violé la règle susmentionnée « , stipule la lettre adressée aux étudiants suspendus.

Dr Kabali a déclaré que la suspension, qui durera un an, devrait constituer un avertissement fort aux autres étudiants, ajoutant que l’administration de l’université n’hésiterait pas à expulser tout étudiant qui enfreint les règles et la réglementation.

Les étudiants suspendus, qui comprenaient des finalistes, étaient sur le point de passer leurs examens, qui ont débuté lundi. Les étudiants concernés ont eu une semaine pour faire appel et Mme Rehema Katono, l’agente des relations publiques, a reconnu que le comité de discipline se réunirait de nouveau bientôt pour examiner les appels.

L’un des étudiants concernés, qui a préféré garder l’anonymat par crainte que son appel ne soit mis en péril, a déclaré que le comité de discipline était trop sévère dans son jugement.

«Je trouve tellement étonnant que le comité ait fondé son jugement sur une infraction que j’avais commise il y a deux ans alors que je venais de rejoindre le campus. La punition est trop dure », a-t-il dit.

L’université musulmane avec plusieurs campus est gouvernée suivant la loi de la charia. Il offre des cours de certificat et diplôme de premier cycle et troisième cycle. Selon Mme Katono, tout étudiant intéressé par une relation sexuelle devrait demander au comité Dawah de pouvoir se marier officiellement.

Mais même en tant que couple marié, les étudiants n’ont pas le droit de se faire des câlins, de s’embrasser sur le campus ou de s’asseoir avec quelqu’un du sexe opposé pendant plus de 10 minutes sans un tiers. Il n’y a pas non plus de mélange à l’université entre les étudiants et les étudiantes lors des conférences et dans l’enceinte.