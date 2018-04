Nigéria – Lutte contre le terrorisme : le président Muhammadu Buhari chez Donald Trump

La lutte contre le terrorisme devient plutôt une question majeure de la politique de Muhammadu Buhari. Une réunion entre lui et son homologue américain Donald Trump est prévue pour avoir lieu le 30 avril prochain, pour parler des questions de lutte contre le terrorisme.

C’est une rencontre de haut niveau entre les dirigeants de deux supers puissances dans le monde. Le président de la première puissance économique de l’Afrique, Muhammadu Buhari du Nigéria et celui de la première puissance mondiale Donald Trump des Etats Unis d’Amérique, qui aura lieu la fin de ce mois d’Avril. L’information a été donnée par la maison blanche dans un communiqué.

Selon le communiqué de Washington, « Le président Trump a hâte de discuter des moyens d’accroître notre partenariat stratégique et de faire avancer nos priorités partagées : promouvoir la croissance économique et les réformes, lutter contre le terrorisme et d’autres menaces (pesant sur) la paix et la sécurité et s’appuyer sur le rôle du Nigeria en tant que leader démocratique dans la région ».

Dans le même communiqué, la Maison Blanche fait savoir que « Les relations entre les Etats-Unis et le Nigeria sont profondes et fortes et la croissance économique du Nigeria, sa sécurité, son leadership en Afrique profiteront à notre prospérité mutuelle ».

Le Nigéria est la première puissance économique de l’Afrique et un grand producteur mondial de pétrole. Mais ce grand pays est confronté depuis plusieurs années à des problèmes de terrorisme avec la lutte qu’il a engagé contre la secte islamiste Boko Haram. Cette rencontre des deux présidents devrait être le lieu de rediscuter de la stratégie d’en finir avec le groupe terroriste.