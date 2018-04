Nigéria : attaque suicide contre une mosquée dans l’État de Borno, des morts et des blessés

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Au moins quatre personnes ont été tuées et 7 autres blessées dans un attentat suicide dans une mosquée de la ville de Bama, dans l’État de Borno, tôt dimanche matin.

Il a été établi que deux hommes auteurs d’attentats-suicides ont attaqué des fidèles, composés pour la plupart de personnes déplacées internes qui sont récemment retournées dans la communauté au cours des prières de la congrégation, tôt le matin.

« Deux terroristes présumés de Boko Haram ont prétendu être des fidèles et ils se sont fait exploser et ont tué 4 civils et fait 7 autres blessés », a déclaré un membre du groupe de vigilance qui aide les soldats à combattre les insurgés.

Des sources ont ajouté que les deux kamikazes, un homme et une femme, ont infiltré la mosquée dans les quartiers de Bama-Dina où ils ont fait exploser des engins explosifs improvisés (IED) vers 5h00 du matin, lorsque les fidèles musulmans se réunissaient tôt le matin.

Il a été établi que trois personnes sont mortes sur place et qu’une autre est décédée plus tard à l’hôpital spécialisé de Maiduguri. Les blessés ont également été transférés à l’hôpital pour y être soignés. On se souviendra que plus de 6 000 personnes déplacées à l’intérieur de leur pays viennent de rentrer à Bama au début du mois.