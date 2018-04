Muhamadou Buhari à la Maison Blanche lundi : Donald Trump convoite la crème de la crème en Afrique

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Le président de la république du Nigéria sera reçu ce lundi 30 avril par son homologue des Etats Unis d’Amérique Donald Trump. C’est ce qui était prévu par les deux Etats et planifié depuis des semaines.

C’est le premier chef d’Etat africain que va recevoir en visite officiel Donald Trump depuis son investiture à la tête des USA. Muhamadou Buhari, le président du plus puissant, économiquement parlant, des pays d’Afrique. Il sera question, au cours de cette rencontre, de renforcer leur «partenariat stratégique» et de faire avancer leurs «priorités communes», à savoir «la promotion de la croissance économique», «la lutte contre le terrorisme et les autres menaces contre la paix et la sécurité» et le fait de «s’appuyer» sur la position du Nigeria, celle d’un «leader démocratique» en Afrique, selon un communiqué de la maison blanche.

Pour J. Peter Pham, directeur de la division Afrique de l’Atlantic Council, un think tank américain spécialisé dans les relations internationales, interrogé par Geopolis, c’est «un très bon signal que le premier chef d’Etat africain à être reçu dans le Bureau ovale soit le président démocratiquement élu du pays le plus peuplé d’Afrique et sa plus grande puissance économique».

Etant donné que le nigérian et l’ex président sud africain Jacob Zuma étaient les premiers que Trump a contacté en Afrique après son élection, Pham estime que c’est pour la simple cause que Abuja compte pour Washington. La preuve, en mars, lors de sa tournée africaine, l’ancien secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson déclarait pendant son arrêt au Nigéria, que «Le Nigeria, plus grande économie d’Afrique, est le deuxième partenaire commercial des Etats-Unis sur le continent avec un total de biens échangés entre les deux pays au cours de l’année (2017) s’élevant à plus de 9 milliards de dollars».

Quelques mois plus tôt, en mai 2017, Nathan Holt, le directeur adjoint du bureau des Affaires de l’Afrique de l’Ouest, notait que «le Nigeria devrait compter plus de 400 millions d’habitants au cours des prochaines décennies, de sorte qu’au milieu de ce siècle, il devrait s’agir du quatrième pays le plus peuplé du monde».