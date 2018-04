« Mission accomplie » : Donald Trump se félicite du résultat des frappes militaires en Syrie

Le président américain a salué une opération « parfaitement exécutée » et remercié ses alliés français et britannique.

« Mission accomplie ! ». Donald Trump s’est réjoui, samedi matin, du « résultat » des frappes menées dans la nuit par les Etats-Unis avec la France et le Royaume-Uni contre le régime syrien. Saluant une frappe « parfaitement exécutée » et remerciant les alliés français et britannique « pour leur sagesse et la puissance de leur excellente armée », le président américain s’est félicité de cette intervention militaire et a vanté le travail de l’armée américaine, sur son compte Twitter.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018

Dans un second tweet, le président américain s’est dit « fier » de sa propre armée. « Tellement fier de notre grande armée qui sera bientôt », grâce aux « milliards de dollars » de budget supplémentaire débloqués sous son administration, « la meilleure que notre pays a jamais eue », a-t-il écrit.

So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018

Les frappes occidentales ont visé trois sites liés au programme d’armement chimique du régime de Bachar al-Assad, près de Damas et dans le centre du pays, selon Washington, Paris et Londres. Il s’agit d’une riposte ciblée après l’attaque chimique présumée du 7 avril à Douma, près de la capitale syrienne, imputée au pouvoir syrien.

Le Pentagone a par ailleurs affirmé avoir « frappé avec succès » toutes les cibles syriennes prévues par les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni, en représailles à l’emploi présumé d’armes chimiques par le régime de Damas contre son peuple. « Nous ne cherchons pas à intervenir dans le conflit en Syrie mais nous ne pouvons permettre de telles violations des lois internationales », a déclaré une porte-parole, Dana White, au cours d’une conférence de presse.

Les frappes occidentales contre le régime syrien, « précises, importantes et efficaces », ont porté un tel coup au programme chimique syrien qu’il « mettra des années à s’en remettre », a pour sa part affirmé un haut responsable du Pentagone, le général Kenneth McKenzie. Les défenses anti-aériennes russes n’ont pas été activées et celles du régime syrien ne l’ont été qu’après la fin des frappes, a ajouté le général McKenzie au cours d’une conférence de presse.

Par contre, l’armée syrienne, soutenue par son allié russe, a affirmé avoir abattu avec ses défenses anti-aériennes la plupart des 100 missiles tirés par les Occidentaux.

Les Etats-Unis et leurs alliés ont tiré plus de 100 missiles sur la Syrie, et « un nombre significatif » d’entre eux a été intercepté par les forces syriennes, a affirmé samedi le ministère russe de la Défense.

« Plus de 100 missiles de croisière et missiles air-surface ont été tirés par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France depuis la mer et l’air sur des objectifs syriens militaires et civils », a indiqué le ministère dans un communiqué cité par l’agence de presse officielle RIA Novosti.

Selon l’armée russe, la défense antiaérienne syrienne est parvenue à intercepter 71 des 100 missiles de croisière lancés contre des installations du régime de Damas par les Etats-Unis et leurs alliés.

Donald Trump a menacé, comme la France, de nouvelles interventions en cas d’autres attaques chimiques. Mais pour l’heure, Washington a clairement dit que l’opération était terminée.