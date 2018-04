Mercato : et si Neymar finissait à Manchester United ? le PSG serait d’accord pour 250 M€ ?

Depuis l’élimination du PSG en 8e de finale de la Ligue des Championnats, plusieurs médias ont annoncé le départ de Neymar au Real Madrid. Selon Le10sport « Depuis, plusieurs semaines, les médias espagnols expliquent que le Real Madrid aurait fait du Brésilien une priorité pour le prochain mercato estival« .

Le dimanche 15 avril, alors que ces coéquipiers se régalaient contre Monaco (7-1), pour s’offrir le 7e titre de champion de France, l’attaquant brésilien a joué au poker devant le match sur son ordi (photo). Ce que certaines presse expliquent comme un signe de départ du joueur. « Neymar continue à montrer son détachement pour le PSG, (car il) ne veut pas continuer au PSG…. son souhait est de jouer la saison prochaine à Madrid« , peut-on retenir du site Sports.

A en croire AS dans une publication de début mars, Nasser Al-Khelaïfi (président du PSG),le PSG « pourrait ouvrir les portes à son étoile en cas d’offre de 400 millions d’euros ». Le Real annoncé comme favorit serait en train de tourner dos à ce montant vertigineux. Les informations du média ibérique Don Balon renseignent que « Le club merengue aurait décidé de renoncer à ce dossier, jugé trop complexe et surtout trop coûteux par Florentino Pérez » relate Blastingnews. Le boss du Real souhaiterait ainsi se porter vers d’autres pistes pour assouvir sa soif du prochain mercato estival. Une nouvelle qui va faire des heureux à Paris. Cependant, le Real a désormais un adversaire de taille, Manchester United qui vient de faire une première proposition pour s’offrir la star brésilienne.

Neymar en Angleterre sous les ordres de Mourinho ?

Blastingnews, nous apprend que Manchester United serait prêt à décaisser 250M€ pour s’attacher les services de Neymar. Si le média nous explique que cette somme ne serait pas suffisante, elle précise que cela n’empêche pas une étude du côté du joueur.

Neymar déjà dans le coup ?

Tous les feux sont au vert, car le brésilien semble informer de cette proposition des Reds Devils. Car selon Don Balon, Neymar voudrait que le club mancunien se renforce avant son arrivée. Le journal lâche deux noms de joueurs qu’aurait voulu l’ancien barcelonais, notamment : Harry Kane de Tottenham et son ancien partenaire au Barça Samuel Umtiti. Des joueurs dont les noms sont déjà sur les tablettes de Manchester United pour le prochain mercato, affirme hebdomadaire espagnol.

Voilà un nouveau feuilleton qu’on va suivre de prêt …Et qui annonce un mercato estival très mouvementé et riche en rebondissement.

Neymar may not be in Paris tonight, but he is watching the game (albeit in the background of his online poker game) #PSGASM pic.twitter.com/DEKBCMsXyZ

— GFFN Match Zone (@GFFNMatchZone) April 15, 2018