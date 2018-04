Malversation à l’Aéroport de Tourou: le député Gbadamassi promet crever l’abcès

C’est du moins la réponse fournie par le représentant du gouvernement à la représentation nationale suite à la question orale avec débat adressée par le député Amadou Issifou de la minorité parlementaire. A en croire le ministre Serge Ahissou, parlant au nom de son collègue des infrastructures, ce projet qui a coûté près de 70 milliards F Cfa à l’Etat béninois a été conçu sans une étude technique sérieuse et sans tenir compte des exigences techniques en matière de construction d’un aéroport.

Des éléments de réponse donnés par le ministre Serge Ahissou, il ressort que la non mise en service de cet aéroport en dépit du vol inaugural qui a été effectué le 16 mars 2016, est dû au fait que l’infrastructure ne répond pas encore aux exigences de l’OACI. Pour le représentant du gouvernement, plusieurs points de non-conformité ont été relevés dans la réalisation. Il s’agit entre autres de la non-conformité liée à la non-réalisation d’études techniques complètes avant le démarrage des travaux le 4 janvier 2009 pour une durée de dix-huit mois et celle liée au caractère partiel du projet pour lequel la fin des travaux ne signifie pas l’opérationnalité de l’aéroport.

Selon les explications du ministre, les points de non-conformité relevés sont relatifs aux aspects de sécurité et de sûreté. Il s’agit plus précisément de l’inexistence d’infrastructures et équipements nécessaires à la mise en œuvre des mesures de sûreté à savoir le bâtiment de Police, la clôture de la zone de sûreté, l’accès réglementé à la vidéo-protection, l’équipement de contrôle d’accès, l’inexistence de la station météo, le non calibrage des équipements de navigation aérienne, l’inexistence des barrières anti-souffre, l’inexistence des procédures de vol, de servitudes aéronautiques et radioélectriques, du personnel et des équipements.