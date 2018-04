Mali : attaque à Tombouctou contre la Minusma et la force Barkhane

Des casques bleus de la Minusma et des hommes de l’opération française Barkhane ont été attaqué sur le site aéroportuaire à Tombouctou dans le nord du Mali.

Les assaillants se sont confondus à la masse en utilisant des véhicules dont le premier qui était peint en couleur des forces armées maliennes, attaqua le camp Barkhane en explosant. Le second véhicule portait la marque UN des Nations unies.

On dénombre selon la force onusienne, un Casque bleu tué et plusieurs autres blessés lors des échanges de tires. Du côté de la force française, le ministère malien a indiqué que l’attaque avait également fait une « dizaine » de blessés.

Un responsable du gouvernorat de Tombouctou a confié à bbc que « c’est une attaque qu’on n’avait jamais connue ». Une autre source sécuritaire relève que « c’est la première fois qu’il y a eu une attaque de cette envergure contre la Minusma à Tombouctou ».

Depuis 2015, des attaques se sont étendues au centre et à la partie sud du Mali et le phénomène déborde sur les pays voisins, en particulier le Burkina Faso et le Niger. Au Niger, quatre soldats américains et quatre militaires nigériens ont été tués dans une embuscade en octobre 2O17, rappel bbc.