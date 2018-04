Lutte anti CFA : Kemi Séba tacle les économistes africains opportunistes

L’activiste franco béninois et président de l’Ong Urgences Panafricanistes Kemi Seba n’est pas passé par mille chemins pour revenir sur la lutte anti CFA abandonnée par les « économistes anti Cfa ». C’est à travers une tribune rendue public sur sa page Facebook dans la soirée de ce mercredi 18 avril 2018.

Selon Kemi Seba, à l’exception du défunt et légendaire Tchoutchang Pouemi, les économistes africains d’aujourd’hui, prétendument Anti CFA, sont les premiers responsables de la stagnation de la question du Franc Cfa. Dans sa publication, Kemi seba rappelle comment l’ONG urgences panafricanistes, structure fondatrice du Front Anti CFA, a sorti la jeunesse africaine dans les rues partout sur le continent et dans la diaspora. » Et qu’avez vous fait en retour pour la plupart? » a t-il demandé avant de répondre » Vous avez accepté les repas cossus, les petits fours 4 étoiles lors d’invitations dans des organismes français prétendument tendance gauche caviar ou révolutionnaires de Paris 16ème ».

Aussi ajoute t-il » Pire, certains d’entre vous, qui avaient prétendument perdu leur poste pour leur prise de position, avez accepté des emplois à l’AFD (L’ Agence Française de Développement, organisme du ministère des affaires étrangères français) ». Kemi Séba puisque c’est de lui qu’il s’agit n’a ménagé aucun effort pour dénoncer des salariés d’ONG européennes ou d’Universités françaises qui savent que s’ils tiennent le discours du peuple, ils n’auront plus leur fiche de paie et reviendront manger au pays quotidiennement Alocco et Attiéké.

Pour rappel, la lutte contre le Franc CFA, que mène Kemi Seba contre l’occident a franchi un nouveau palier lorsqu’il a brûlé un billet de 5000 Francs CFA, devant des dizaines de jeunes acquis à sa cause le samedi 19 Août 2017. Ce geste inattendu a enflammé ses sympathisants qui ont laissé explosé leur joie. Par contre, Kemi seba, suite à ce geste a été gardé à vue pour trouble à l’ordre public avant de se faire expulser du Sénégal pour la France . Pour l’heure, la guerre contre la monnaie jugée coloniale par certains africains est encore loin d’être terminée.