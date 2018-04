Ligue des Champions : un nouveau record pour Mohamed Salah

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

L’international Egyptien, Mohamed Salah (25 ans) ne finit pas d’attirer les regards sur ses stats. A chaque but marqué, il y a désormais un record à chercher pour l’Égyptien devenu l’étoile polaire de tout un continent à l’instar de Didier Drogba et Samuel Eto’o à une époque.

Double buteur et double passeur lors de la manche aller des demi-finales contre l’AS Roma (5-2) ce mardi 24 avril, Mohamed Salah a fait oublier un ainé. Auteur de 10 buts en 11 matchs de C1, le jeune Pharaon est devenu le premier africain à atteindre cette barre.

L’homme providentiel des Reds, fraîchement élu meilleur joueur de la Premier League (2018) a effacé les 8 buts de Samuel Eto’o sous les couleurs de l’Inter Milan millésime 2010-2011.

En attendant la Rencontre Bayern- Real, Mo Salah dépasse d’un but Cristiano Ronaldo et est provisoirement le meilleur buteur européen avec 43 buts. Le Cr7 en est à 42, Ciro Immobile, l’attaquant de la Lazio est 3e avec 41 buts. Et Lionel Messi est 4e avec 40 buts.