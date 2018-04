Liga (J35) : Andres Iniesta quitte le Barça, voici ses mots après le sacre du « roi » Messi

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Vendredi, contre une traînée de poudre, la nouvelle s’est vide répandue et comme un tremblement de terre, les fans du Barça ont reçu un grand choc à l’annonce du départ de Andres Iniesta. Le capitaine du Barça partant en fin de saison, l’équipe va devoir lui trouver un successeur digne de ce nom.

Né le 11 mai 1984, le milieu de terrain du FC Barcelone est reconnaissant envers son club pour toutes les sensations procurées depuis le début de sa carrière avec en point d’orgue ce titre. Voici les propos du capitaine du FC Barcelone au micro de la chaîne espagnole Movistar Partidazo, rapportés par Ouest-France.

« Cela fait du bien. Le championnat, c’est une compétition qui dure toute l’année, c’est la régularité, la constance, et l’équipe méritait ce titre, avec une belle avance sur le deuxième. Cela a été une grande saison avec la Coupe du Roi et la Liga et il faudra essayer de progresser l’an prochain. (Sur l’ovation qu’il a reçue dimanche à La Corogne): Ce sont des sensations indescriptibles. Au niveau personnel, en tant que sportif, il n’y a pas de mot quand on reçoit de telles marques d’affection dans une situation aussi difficile pour le public (avec la relégation de leur club). J’en suis éternellement reconnaissant, tous les messages reçus viennent du cœur et c’est le plus beau. Dans toute ma carrière, j’ai essayé d’être un bon sportif, une bonne personne, en étant respectueux. J’ai eu la chance de vivre des situations uniques et pour moi, tout ce que me transmet le public est très important. J’en suis reconnaissant. »

🔊 Iniesta : "Mon seul objectif était de réussir dans ce Club et c'est ce que j'ai fait" #Infinit8Iniesta pic.twitter.com/WWdqj0npa5 — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) April 27, 2018

Après seize saisons professionnelles sous les couleurs de son club formateur, le milieu de terrain laissera une trace indélébile. La preuve en chiffres.

669 apparitions pour 57 buts

Le total va encore augmenter d’ici son départ, mais Andrés Iniesta est déjà, avec 669 apparitions (pour 57 buts), le deuxième joueur le plus capé de l’histoire du FC Barcelone. Seul Xavi, avec 767 matches sous les couleurs blaugranas, le devance dans la hiérarchie. Troisième, Lionel Messi totalise à ce jour 633 matches avec le Barça.

22 victoires

Iniesta n’a pas eu à chasser bien loin pour trouver sa proie favorite. Avec vingt-deux victoires (en trente-et-une rencontres), l’Espanyol est l’équipe contre laquelle il s’est le plus souvent imposé durant sa carrière barcelonaise.

90e + 3,

Comment oublier cette reprise de l’extérieur du pied droit, envoyée avec détermination dans la lucarne de Petr Cech, un soir de miracle catalan à Stamford Bridge ? Mené 1-0 et virtuellement éliminé de la Ligue des champions par Chelsea aux portes de la finale, le Barça s’en est remis à son numéro 8 pour changer son destin au bout du temps additionnel…

486 486 matches disputés

On comprend qu’ils se trouvaient les yeux fermés… Xavi et Andrés Iniesta, c’est pas moins de 486 matches disputés conjointement, club et sélection confondus ! Un chiffre hallucinant qui s’apprête néanmoins à être surpassé, puisque Lionel Messi compte 485 rencontres communes avec « Don Andrés ».

0 carton rouge

669 matches, plus de 46 000 minutes passées sur le terrain avec le maillot blaugrana, des dizaines de matches à très haute tension… et aucune trace du moindre carton rouge reçu. Classe jusqu’au bout.

130 apparitions en C1

L’histoire retiendra que c’est à Rome, là où il avait conquis sa deuxième Ligue des champions en 2009, qu’Andrés Iniesta a vécu son ultime rendez-vous avec la plus belle des compétitions de club. Il s’est donc arrêté à 130 apparitions en C1 (tours préliminaires exclus), ce qui le place au septième rang historique.

Les 18 000 spectateurs du Jan-Breydel Stadion n’en avaient aucune idée à l’époque, mais ils ont assisté aux grands débuts professionnels d’un des plus grands footballeurs de l’histoire. Ce 29 octobre 2002, Louis van Gaal décide de lancer Iniesta dans le grand bain, sur le terrain du FC Bruges en Ligue des champions (1-0). L’équipe de départ du Barça ce soir-là : Enke – Navarro, Puyol, Tortolero – Gabri, Gerard, Rochemback, Geovanni – Iniesta, Riquelme – Dani.

31 trophées remportés à ce jour avec le FC Barcelone

Comme le nombre de trophées remportés à ce jour par Andrés Iniesta avec le FC Barcelone. Un trente-deuxième va très vite venir conclure la collection du capitaine catalan, puisque le Barça est quasiment assuré de reconquérir le titre de champion d’Espagne. Le détail des titres remportés par Iniesta en club : huit Ligas (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016), six Coupes du Roi (2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018), sept Supercoupes d’Espagne (2005, 2006, 2009, 2011, 2012, 2014, 2016), quatre Ligues des champions (2006, 2009, 2011, 2015), trois Supercoupes d’Europe (2009, 2011, 2015) et trois Coupes du monde des clubs (2009, 2011, 2015).