« Les jeunes nigérians sont paresseux »: la réponse de Binzak Azeez à Muhammadu Buhari

La Politique nationale de la jeunesse nigériane (2009) définit les jeunes comme étant ceux qui ont entre 18 et 35 ans. Le Bureau national des statistiques (NBS) a signalé que 29 millions de Nigérians étaient au chômage et que plus de 80% d’entre eux étaient des jeunes. Il est évident que le système nigérian rend la vie insupportable pour les jeunes. Ils ont besoin de moyens de subsistance, mais le système entrave leurs efforts.

Il a été signalé que le Youth Empowerment Scheme, un emploi à temps partiel introduit par certains gouvernements des États, comptait près de 2,5 millions de candidats diplômés, dont 152 000 étaient finalement employés à l’estimation. Malgré l’allocation mensuelle d’arachide et l’insécurité de cet emploi, les chômeurs aspiraient à une telle opportunité.

En 2014, le Service nigérian de l’immigration (NIS) a recensé 125 000 demandeurs d’Abuja et de Lagos, qui ont postulé pour 4 500 postes vacants dans les bureaux de la NIS. Beaucoup de jeunes ont perdu la vie tandis que des centaines ont subi des blessures à divers degrés dans une ruée qui a suivi dans le processus de demande.

Au fil des ans, des milliers de jeunes âgés de 18 à 26 ans demandent régulièrement des formulaires de recrutement dans l’armée nigériane. La raison essentielle de l’application annuelle de masse est liée à la pauvreté et à la frustration. Beaucoup demandent à ce que la forme leur assure un gagne-pain sans tenir compte des défis qui les attendent sur le terrain.

Malgré le taux de chômage dans le pays, les jeunes Nigérians sont résolus à poursuivre l’excellence académique. La base de données UTME 2018 a révélé que 1 502 978 candidats inscrits au test UTME de 2018 et 88% des candidats étaient des jeunes. En outre, les étudiants admis dans les établissements d’enseignement supérieur rencontrent de nombreux défis tels que l’augmentation scandaleuse des frais de scolarité, le bien-être médiocre, la grève incessante, mais ils refusent de quitter le système universitaire.

Les jeunes nigérians ne sont pas paresseux, ils n’ont besoin que des moyens d’afficher leur puissance, leur éclat et leur valeur, mais le système n’a pas encore créé de telles opportunités. Le gâteau national partagé par un groupe de Nigérians a laissé des millions de jeunes sans espoir et sans défense. Chacun des 109 sénateurs nigérians reçoit # 13,5 millions comme coût de fonctionnement mensuel, # 7500 comme salaire mensuel et plus de 200 millions comme allocation de circonscription tandis que chacun des 360 législateurs de la Chambre des Représentants reçoit 11,5 millions de frais de fonctionnement mensuels de côté.

Cette corruption institutionnalisée du jour est également étendue aux autres organismes publics parapublics. Mis à part l’indemnité scandaleuse légalisée, des milliards de nairas sont siphonnés quotidiennement. Il est attristé que l’administration dirigée par le président Muhammadu Buhari n’ait pas réussi à résoudre le problème tel que promis lors de sa campagne présidentielle en 2015.

De façon réaliste, le gouvernement ne peut pas se permettre d’employer tous ses citoyens, mais il doit créer des emplois et fournir des services essentiels à tous. Des opportunités d’emploi sont créées lorsque le gouvernement investit dans la recherche technologique, éducative et médicale. La recherche donne naissance à de nouvelles idées qui se transforment en opportunités d’emploi. En outre, la création d’industries, la promotion des biens locaux, le financement adéquat de tous les secteurs publics, les programmes d’autonomisation du public contribuent de manière significative à la construction de la nation et de ses habitants. Il est pathétique que l’administration dirigée par Muhammadu Buhari n’inclue pas ces politiques de construction de la nation à son agenda.

Les jeunes Britanniques ne sont ni intelligents ni laborieux que les jeunes Nigérians. La différence entre les deux est que les premiers ont la possibilité d’afficher leurs potentiels alors que les seconds en sont privés. Par exemple, l’éducation est un droit de naissance pour tous les citoyens britanniques. C’est une entreprise monétisée accessible aux riches au Nigeria. Le gouvernement britannique se lance dans la recherche, la création d’industries, la promotion des produits locaux et les programmes d’autonomisation, le gouvernement nigérian ne compte pas seulement sur les biens étrangers mais investit aussi la dotation nationale détournée dans d’autres nations.

Le président Muhammadu Buhari devrait cesser de se moquer de l’intellectualisme.

Les Nigérians lui ont confié le pouvoir de libérer le pays des obstacles. On ne s’attend pas à ce qu’il continue à jouer le jeu des reproches jusqu’à l’expiration de son administration. L’administration en place n’a fait qu’intensifier ses efforts de critique alors que la synergie sur la construction de la nation est latente. L’agression verbale récente sur les jeunes indique que les Nigérians sont les architectes de la situation difficile du pays. Les Nigérians aspirent à un chef qui offrirait un remède à leurs souffrances.