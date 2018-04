Le Nigéria annonce que Barack Obama a échoué dans la lutte anti-terroriste dans la région

La présidence nigériane a déclaré dimanche que les Etats-Unis d’Amérique sous Barack Obama n’avaient pas fourni le soutien nécessaire au pays dans la lutte contre le terrorisme. Mais au contraire, la présidence a déclaré que le président Donald Trump a été très favorable aux efforts du Nigeria pour vaincre Boko Haram depuis qu’il a pris ses fonctions.

En faisant cette déclaration hier à Blair House, Washington DC, l’assistant spécial du président nigérian aux médias et à la publicité, Malam Garba Shehu a déclaré que les relations américano-nigérianes avaient enregistré des progrès remarquables depuis l’arrivée de Trump.

Il a pris la parole avant la rencontre entre le président Muhammadu Buhari et Trump lundi pour des discussions bilatérales. Shehu a également déclaré que la rencontre entre Trump et Buhari porterait sur la sécurité, en particulier sur la lutte contre le terrorisme, qualifiant la réunion de symbolique.

Il déclare que :

« Il est le deuxième chef de gouvernement africain à visiter la Maison Blanche Trump et ceci est un indicateur de deux choses importantes.

L’un est, peu importe comment les Nigérians prennent notre propre pays, c’est un pays extrêmement important et cette reconnaissance se manifeste dans cette visite. Mais il est important de savoir qu’au-delà du symbolisme de la visite, il y a des questions importantes touchant les deux pays qui seront mises sur la table lorsque les deux présidents se rencontreront.

Nous comprenons que les deux délégations ont clairement défini leur ordre du jour et qu’il y aura un intérêt et une concentration sur les questions de sécurité et de sûreté, sur le commerce et l’investissement, et sur les développements démocratiques dans notre pays. Il est important que la coopération entre les deux pays ait manifestement augmenté sous la présidence de Trump.

Si vous vous souvenez, le président avait raison de se plaindre ouvertement que nous ne recevions pas autant que nous le méritions en termes de soutien et de coopération, en particulier dans notre lutte contre le terrorisme à l’époque de la présidence Obama.

Et il semblera assez dramatique et intéressant, beaucoup d’obstacles sont supprimés sous la présidence de Trump et les portes sont ouvertes et nous recevons beaucoup plus de soutien que la plupart des gens l’avaient prévu ».