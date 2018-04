La France promet une frappe surprise contre la Syrie

« Paris n’annoncera pas à l’avance ses frappes contre la Syrie » a informé ce vendredi 13 avril 2018, Christophe Castaner, le secrétaire d’Etat français chargé des relations avec le parlement.

Une décision éventuelle sur des frappes contre Damas «n’a pas vocation à être publique», pour des raisons de sécurité, a déclaré l’invité d’Apolline de Malherbe sur BFMTV et RMC ce vendredi. Selon lui, l’annonce des jours d’éventuelles frappes contre la Syrie pourrait nuire à la qualité de l’opération et aux femmes et hommes qui y prendront directement part. «Si les frappes sont décidées, je ne vous le dirai pas. Et le Président de la République ne vous le dira pas. Il le traitera avec le Premier ministre, avec le ministre des Affaires étrangères et la ministre des Armées. Et ça suffit largement» va-t-il ajouter.

En s’exprimant sur la Syrie le 12 avril, Emmanuel Macron a annoncé que Paris prendrait ses décisions «en temps voulu» et au moment le «plus utile et efficace». Il a également ajouté que son pays agirait en Syrie lorsque toutes les informations auront été vérifiées. Le Président français a cependant ajouté posséder une «preuve» de la présumée attaque chimique dont des gouvernements occidentaux accusent les autorités syriennes sans toutefois détailler ses propos.

Donald Trump avait menacé mardi de mener des frappes militaires en Syrie en réponse à l’utilisation d’arme chimique dans la ville Syrienne de Douma le 07 avril. Moscou a mis en garde Washington au sujet des graves retombées qu’aurait une frappe contre la Syrie, si des citoyens russes en étaient victimes. Notons que depuis quelques jours, la situation s’est sérieusement détériorée entre pays « protagonistes » autour de la résolution du conflit syrien.