La Chine prépare un «plan d’intervention d’urgence» dans l’escalade de la guerre commerciale américaine

Ces derniers jours, la Chine a dressé une liste complète de mesures urgentes sur les relations commerciales américano-chinoises menaçant de dégénérer en conflit économique ouvert avec chaque partie menaçant de lever de lourds tarifs et taxes sur les importations de chacun.

Zeng Peiyan, porte-parole de la Commission nationale du développement et de la réforme, a déclaré mercredi que Pékin disposait de tous les instruments politiques nécessaires pour répondre à ce conflit commercial avec les Etats-Unis et minimiser son impact économique.

« Nous avons un plan d’intervention d’urgence à différents niveaux et des moyens politiques pour riposter aux défis commerciaux, initiés par les Etats-Unis », a déclaré Zeng. Il a souligné que le conflit commercial n’affecterait que partiellement l’économie du pays et que la Chine « a la confiance, le potentiel et la capacité d’assurer le fonctionnement stable de l’économie du pays ».

Par ailleurs, selon Reuters, les représentants du commerce international de Beijing ont tenu de nombreuses réunions avec leurs homologues des principales économies européennes, la Chine cherchant elle aussi, un soutien dans sa bagarre commerciale avec les Etats-Unis. Rappelons que les Etats-Unis étaient supposés faire de même avec le soutien de Trump pour la guerre commerciale mondiale en Amérique latine la semaine dernière, mais il a été retenu par la situation en syrie.

La Chine n’a toutefois pas été arrêtée et les officiels de Pékin ont rencontré jeudi et vendredi les ambassadeurs de France, d’Allemagne, du Royaume-Uni, d’Espagne et d’Italie pour proposer un pare-feu contre le protectionnisme de Trump, a rapporté Reuters.

« Le message était que nous devons nous opposer au protectionnisme américain en faveur du libre-échange », a déclaré un diplomate européen à Reuters. « La Chine fait preuve de confiance, mais en interne, ils semblent très inquiets. Ils ont apparemment sous-estimé la résolution de Trump sur le commerce « , a déclaré le diplomate, ajoutant que Pékin craint que de nombreux partenaires commerciaux de la Chine ne se rangent du côté des Etats-Unis.

En plus d’imposer des tarifs sur les marchandises chinoises, l’administration Trump a également imposé aux pays européens des droits de douane sur les exportations d’acier et d’aluminium vers l’Amérique. Bruxelles a déclaré qu’elle demanderait une compensation à Washington par l’intermédiaire de l’Organisation mondiale du commerce.