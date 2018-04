J-33 de la Liga : deux nouveaux records dans le viseur de Cristiano Ronaldo

Le Real Madrid va jouer l’Athletic Bilbao ce mercredi soir pour le compte de la 33e journée de Liga. Pour cette affiche, Cristiano Ronaldo vise deux records.

Au stade Santiago-Bernabéu ce soir, Cristiano Ronaldo ménagé contre Malaga, va tenter de retrouver le chemin des filets pour la 12e fois de suite cette saison. Sous les couleurs du réal, ce serait un record pour le portugais.

« CR7 s’est fixé deux objectifs, à savoir continuer une série incroyable puisque la star portugaise a marqué lors des onze derniers matches du Real Madrid qu’il a disputés, toutes compétitions confondues. Et s’il porte ce score à 12, contre Bilbao, alors il s’agira d’un nouveau record pour lui depuis qu’il a signé chez les Madrilènes. « , a affirmé Marca, relayé par Foot01.

Alors que Cristiano Ronaldo nourrit le rêve de finir « Pichichi« , il va chercher à mettre à profit ce genre de match pour resserre l’écart entre lui et Messi, une 2e cible de la saison pour l’homme providentiel du Real. Et mettre une pression supplémentaire à la Pulga auteur de 29 buts contre 23 pour le CR7. Phénoménal depuis janvier 2018, le sérial buteur avec sa larme de but plus aiguisée sous les ordres de Zinédine Zidane va tenter de tout couper contre Bilbao pour atteindre ses objectifs.