Israël : Netanyahou appelle à l’action contre l’Iran

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé ce jeudi 20 avril 2018 à l’action contre l’Iran. C’était au cours d’une réception organisée pour le corps diplomatique; et qui marque le 70ème anniversaire d’indépendance de l’Etat Hebreu.

« L’Iran prône ouvertement la liquidation d’Israël. Il encercle le Moyen-Orient dans le souhait de le conquérir, tire des roquettes vers Riyad et d’autres parties de l’Arabie saoudite, occupe de facto le Liban, essaye d’enflammer de nouveau Gaza, est présent en Irak et tente de mettre en place une base militaire en Syrie. Tous les pays épris de paix devraient résister à ces actions et manifester leur opposition à l’Iran », a estimé M. Netanyahou. Il a aussi affirmé que « L’Iran est l’ennemi de tous : d’Israël, du monde arabe, et de la civilisation ».

Le Premier ministre israélien a également encouragé davantage de pays à transférer leur ambassade vers Jérusalem et a remercié le président américain Donald Trump pour sa décision allant en ce sens, a rapporté l’Agence de Presse Chinoise Xinhua.

« Aujourd’hui, plus d’une demi-douzaine de pays parlent sérieusement avec nous de transférer leur ambassade à Jérusalem », va-t-il indiquer. « D’autres suivront dans la foulée ». »Premiers arrivés, premiers servis », a ajouté Benjamin Netanyahou. « J’ai décidé que les dix premières ambassades qui s’installeront ici pourraient bénéficier d’un traitement préférentiel ».

Notons que le Jour de l’Indépendance d’Israël marque la date à laquelle David Ben Gourion, premier des Premiers ministres israélien, a proclamé l’établissement de l’Etat d’Israël en 1948.