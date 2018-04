» Il n’y aura plus de guerre sur la péninsule coréenne « , déclaration de Kim Jong-un et de Moon Jae-in

Les dirigeants des deux Corées, Kim Jong-un et Moon Jae-in, se sont donné l’accolade, vendredi 27 avril, après avoir signé un communiqué proclamant « qu’il n’y aura plus de guerre sur la péninsule coréenne ». Cette déclaration constitue le point d’orgue d’un sommet intercoréen historique, le premier depuis plus de 11 ans et 65 ans après que le conflit se fut achevé sur un armistice plutôt qu’un traité de paix.

Les deux Corées vont chercher cette année à mettre fin à la guerre de manière permanente, précise le communiqué conjoint. Les deux voisins chercheront à rencontrer les Etats-Unis, peut-être aussi la Chine, signataires tous deux du cessez-le-feu, « en vue de déclarer la fin de la guerre et établir un régime de paix permanent et solide », dit le texte.

Revoyez cette poignée de main échangée entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in. Les deux hommes sont réunis pour un sommet historique => https://t.co/tjnALwaoUa#interkoreansummit #Corées pic.twitter.com/JhBvv4O0Is — Radio-Canada Info (@RadioCanadaInfo) April 27, 2018

Voici les principaux éléments de ce texte, paraphé lors du premier sommet intercoréen.

« La Corée du Sud et la Corée du Nord confirment l’objectif commun d’obtenir, au moyen d’une dénucléarisation totale, une péninsule coréenne non nucléaire ». Elles « partagent le point de vue selon lequel les mesures initiées par la Corée du Nord sont très significatives et cruciales pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne et conviennent de jouer leur rôle respectif et d’assumer leurs responsabilités à cet égard ». Elles « conviennent de rechercher activement le soutien et la coopération de la communauté internationale en vue de la dénucléarisation de la péninsule coréenne ».