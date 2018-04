Guinée-Bissau : enfin un nouveau premier ministre pour le pays

A l’issue d’un sommet extraordinaire de la Cédéao samedi à Lomé au Togo qui ‘est penché sur la situation au Togo et aussi en Guinée-Bissau, l’information selon laquelle un premier ministre de consensus a été nommé en Guinée a filtré dans le communiqué final.

« José Mario Vaz, président de la République de Guinée-Bissau a informé la conférence de la nomination de M. Aristide Gomez, comme Premier ministre de consensus. Cette nomination sera entérinée par décret présidentiel le 17 avril 2018 à Bissau », a indiqué le communiqué.

Ce communiqué souligne aussi que « l’ouverture du Parlement le 19 avril 2018 pour statuer notamment sur les points liés à la nomination des membres de la Commission électorale et de la prorogation de la législature » a été convenue. En effet, le président bissau-guinéen a annoncé la tenue des élections législatives le 18 novembre 2018, rapporte bbc.

La Cédéao a invité tous les acteurs sociopolitiques « à travailler pour ramener la stabilité dans le pays ».

A (re) lire aussi : Guinée : les femmes de Conakry dans la rue contre les violences policières

Domingos Simoes Pereira, chef du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) et ancien premier ministre de la Guinée-Bissau, a été destitué août 2015 ; depuis, le pays n’avait plus de premier ministre, ce qui était source de vives tensions dans le rang des politiques et de la société civile.

José Mario Vaz, le nouveau premier ministre a été désigné par une « procédure consensuelle » entre partis politiques et société civile. Il devrait assumer les responsabilités qui incombent à ce poste jusqu’aux prochaines élections législatives.