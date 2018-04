Guerre électronique: des avions US en Syrie rendus sourds et aveugles

Intervenant dans le cadre du symposium GEOINT 2018, le chef du Commandement des opérations spéciales des États-Unis, Tony Thomas, a évoqué le brouillage des communications entre l’aviation et les forces terrestres américaines en Syrie, faisant état d’«un environnement très agressif» dans lequel opéraient les avions américains

Selon le chef du Commandement des opérations spéciales des États-Unis, des moyens non identifiés de lutte électronique bloquent les canaux de communication entre les unités au sol et les avions et les hélicoptères américains en Syrie, communique The Drive, rapporté par Sputnik France.

«En fonction de l’ampleur et de l’efficacité des attaques électroniques, elles pourraient avoir un impact sur d’autres types d’aéronefs américains pilotés et non opérant en Syrie», estime le général. «Ils nous testent chaque jour, réduisant nos communications, désactivant nos AC-130, etc.», va t-il ajouter

Selon The Drive, les moyens de lutte électronique représentent un danger pour les AC-130, car ils sont capables de bloquer les canaux de communication et de transmission de données qui permettent aux pilotes de coordonner les frappes avec les forces terrestres et les drones.

En outre, le brouillage des récepteurs GPS détériore la capacité des navires de guerre américains à porter des frappes précises avec des missiles de croisières et ne permet pas aux forces terrestres d’utiliser les munitions de haute précision.

Selon le média, les adversaires du Pentagone en Syrie sont en mesure de capter les rayonnements des systèmes de guidage, mais aussi de brouiller le signal authentique et réorienter l’attaque de l’aviation contre ses propres forces terrestres, de dérouter les avions de transport et de créer des obstacles au largage des paras.