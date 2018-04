Frappes occidentales en Syrie : « mission accomplie, une belle formule militaire à réhabiliter », Donald Trump

Selon ce que rapporte Francetvinfo, le dirigeant a lancé ces mots sur Twitter samedi, ajoutant que le « résultat » de cette opération, « parfaitement exécutée », « n’aurait pu être meilleur ».

Le parallèle a vite été dressé avec l’annonce prématurée de la fin de la guerre en Irak par George W. Bush, en 2003. Sur le pont du porte-avions Abraham Lincoln, le président américain de l’époque avait annoncé la fin des principales opérations de combat en Irak, avec une grande banderole « Mission accomplished » (« Mission accomplie ») derrière lui.

L’annonce s’était vite révélée prématurée. Depuis, les responsables politiques américains évitent soigneusement tout recours à cette expression.

« Le raid syrien a été si parfaitement exécuté, avec une telle précision, que la seule manière trouvée par les médias bidon pour le critiquer est mon emploi de l’expression ‘Mission accomplie' », a répliqué Donald Trump dimanche sur Twitter. « Je savais qu’ils sauteraient sur l’occasion, mais je trouve que c’est une si belle formule militaire qu’il faut la réhabiliter. Utilisons-là souvent ! », a-t-il lancé.

The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term “Mission Accomplished.” I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2018