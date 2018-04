Frappes en Syrie : le guide iranien Khamenei qualifie Emmanuel Macron, Donald Trump et Theresa May de « criminels »

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a violemment dénoncé les frappes occidentales menées contre la Syrie en qualifiant de « criminels » le président américain Donald Trump, son homologue français Emmanuel Macron et la Première ministre britannique Theresa.

« L’attaque menée ce matin contre la Syrie est un crime. Je déclare franchement que le président américain, le président français et la Première ministre britannique sont des criminels (…), ils n’obtiendront rien et ne tireront aucun bénéfice », a déclaré M. Khamenei en recevant les hauts dirigeants politiques et militaires du pays, selon son site Telegram.

Emmanuel Macron, Donald Trump et Theresa May ont annoncé dans la nuit de vendredi à samedi avoir frappé le régime syrien de Bachar el-Assad en réponse à l’attaque chimique présumée des forces syriennes à Douma, près de Damas. Au moins trois sites ont été visés par les Occidentaux. Les Occidentaux ont mis leurs menaces à exécution, une semaine après l’annonce d’une attaque chimique présumée commise selon eux par le régime syrien à Douma, près de Damas, et qui aurait fait plus de 40 morts. Malgré les avertissements de la Russie, Emmanuel Macron et Donald Trump multipliaient les échanges ces derniers jours pour préparer leur réponse militaire. Ils ont reçu l’appui de la Première ministre britannique Theresa May, qui semblait pourtant plus prudente quant à cette option. L’annonce de ces frappes a été faite en plusieurs temps.

