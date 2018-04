France J-35 Ligue 2 : Djiman Koukou et Lens vont jouer le maintien jusqu’au bout

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

En ouverture de la 35e J, Lens le plus gros budget de la Domino’s Ligue 2 a perdu 0-2 sur la pelouse de l’AC Ajaccio, ce lundi 23 avril. Conséquence, les Sang et or se rapprochent des profondeurs. A trois journées de l’épilogue du championnat ils ont obligation d’empôcher tout au moins 5 points espérant un faux pas de Nancy.



Incroyable, mais vrai, l’argent n’a pas suffit pour que Lens s’offre une place de prestige en Domino’s Ligue 2 en France. Le club nordiste est passé à côté de son entame de saison. En absence de buteur prolifique lors des matchs décisifs et d’une défense groupée, Lens est désormais obligé de jouer avec calculatrice les trois derniers matchs de la saison.

Lens 16e avec 37 points a 5 points de plus de Nancy (18e) premier relégable. Au stade Bollaert-Delelis, le 30 avril prochain, le club du milieu international béninois reçoit Paris FC (7e), dans une affiche à double enjeu. Lens va vouloir maintenir son écart sur Nancy et Paris FC lui va chercher à gagner pour prétendre à une place de barragiste.

Lors de l’avant-dernière journée, Lens se déplace le 04 mai à Tours, lenterne rouge de la L2, la descente est déjà chose faite, mais les joueurs vont chercher à faire parler leur orgueil afin de sauver l’honneur et taper dans l’oeil d’autres clubs.

Pour le compte de la 38e et dernière journée, le 11 mai prochain, Lens va offrir l’hospitalité à l’AJ Auxerre. Si les Aja ont déjà réussi leur maintien, ils feront tout pour finir en beauté leur saison, surtout après les défaites des J-34,33 et 32. Somme toute, Lens va vivre un parcours de combattant pour s’offrir le maintien.

Sur 29 buts marqués à cette étape de la compétition, l’espagnol Cristian Lopez et le français Kevin Fortune ont mis 8 buts chacun. Ce sont donc des valeurs que le technicien français Eric Sikora va essayer de bien utiliser pour atteindre cet objectif.

Djiman Koukou, un flop ?

Oui, le béninois Djiman Koukou 16 matchs, 1 but et 1 carton jaune, est l’une des déceptions de la légion étrangère du Bénin. Même s’il est aligné lors des trois prochains matchs, le cadre en sélection béninoise ne pourra atteindre les 20 matchs joués la saison écoulée. Au mieux de sa forme après son passage au Portugal, le milieu béninois n’a pu s’imposer après Niort en véritable leader en Division 2 française pour regagner l’élite du Foot français. Déjà, il n’a pas été un premier choix pour Lens et n’a pu évoluer en terme de jeu, alors on se demande de quoi retourne son avenir la saison prochaine ?