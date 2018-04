France-Autriche-Recap Ecureuils : Jodel Dossou, buteur, Brest sans Kiki en mode bagagiste, Adéoti et Auxerre en panne

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

La 35e journée de Ligue 2 en France a été diversement vécue par la colonie béninoise. Cependant, Jodel Dossou est en train de vivre lui une belle fin de saison en Autriche en D2 . Il a marqué le but le plus rapide de son club cette saison, son 5e, un record personnel.

Ligue 2 (35ème journée)

–Deux Béninois à Niort : 13e/20 avec 41 points

David Djigla (22 ans), sans l’international béninois Niort s’est baladé 4-1 contre GFC Ajaccio à domicile. Prochain match le 27 avril sur le terrain du champion de la D2 Reims.

Stats : 20 matchs, 4 buts, 4 cartons jaunes.

Stats : Saturnin Allagbé (25 ans) blessé reste bloqué à 19 matchs, 1 carton jaune et 6 clean scheets.

–Un Béninois à Lens : 16e/20 avec 37 points

Djiman Koukou (27 ans), il a vécu depuis le banc la défaite de son club 0-2 sur la pelouse de l’AC Ajaccio. Lens reçoit Paris FC le 30 avril prochain, dans sa mission maintien.

Stats : 16 matches, 1 but, 1 carton jaune.

–Un Béninois à l’AJ Auxerre : 12e/20 avec 43 points

Jordan Adéoti (29 ans), le capitaine d’Aja Jordan Adéoti pour son 31e match de la saison n’a pu empêcher la 4e défaite de suite de l’AJ Auxerre contre Reims (1-4) à la maison. Son excès d’engagement dans le match lui a valu une biscotte (16e). Auxerre chute d’un rang et devient 12e, après des journées passées en 11e position. Au mieux de sa forme, Adeoti a désormais quatre matchs de plus que sa saison 2016/2017 à Caen en L1 (27 matchs). Auxerre se déplace au stade Gaston Petit pour jouer Châteauroux, ce 27 avril 2018.

Stats : 31 matchs, 3 buts, 5 cartons jaunes.

–Un Béninois à Brest : 5e/20 avec 58 points

David Kiki (24 ans), et la folie pour la montée continue pour le stade brestois et la latéral gauche béninois. Absent pour le 5e match de suite lors de Brest 1-0 Clermont ; ses coéquipiers se sont imposés sur la plus petite des marges grâce à l’unique réalisation de Diallo. Brest est désormais en position de barragiste de la Ligue. Mais va devoir s’imposer contre Bourg-en-Bresse au stade Marcel-Verchere ce 27 avril pour se conforter cette position.

Stats : 9 matchs (12 + les 3 matchs à Niort), 2 cartons jaunes.

Erste Liga en Autriche (L2, 30ème journée)

–Un Béninois à l’Austria Lustenau : 6e/10 avec 37 points

Jodel Dossou (26 ans), 90 minutes de jeu pour le TGV national, buteur matinal (2e) pour son club un record cette saison. Malgré ce but, son club est sorti d’un match à score de parité 2-2. Jojo décisif venait de marquer son 2e but en 3 matchs. A six journées de l’épilogue du championnat, le maintient est déjà assuré à 1 point près. Jojo et Lustenau reçoivent le leader Innsbruck ce 27 avril au Reichshofstadion.

Stats : 24 matches, 5 buts, 2 cartons jaunes et 1 rouge.