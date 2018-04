Football – PSG : « je serai déclaré apte à rejouer le 17… » Neymar

Les supporters du PSG vont-ils devoir attendre encore un peu longtemps pour revoir Neymar sous le maillot parisien ?

« Le dernier examen est le 17 mai, si je ne me trompe pas », a dit l’attaquant brésilien, mardi 17, qu’on interrogeait sur son retour sur les terrains, lors d’un événement promotionnel à Sao Paulo, dans le sud du Brésil. « Il n’y a pas de date exacte », a dit « Ney », « mais pour vous donner une date approximative, je serai déclaré apte à rejouer le 17 mai ». Neymar a ainsi semblé exclure un retour avec le club parisien pour la fin de la saison. Il n’a pas précisé où cet examen se déroulerait: comme les précédents au Brésil où il a été opéré le 3 mars, ou en France.

Vendredi dernier, le coach Unai Emery, à Paris, venait de dire que la star de 26 ans était « proche d’un retour » quand Neymar avait lâché, depuis le Brésil, qu’il lui manquait « un petit mois » pour revenir. Interrogé sur sa convalescence, qu’il passe dans sa luxueuse résidence sur le littoral de Rio de Janeiro, l’attaquant le plus cher de l’Histoire du football a ajouté qu’il faisait « le maximum d’exercice » et suivait son « traitement tous les jours ». « Quand je recommencerai à m’entraîner, je me donnerai encore plus à fond », a ajouté le Brésilien.

Neymar a ajouté que la Coupe du monde, pour laquelle la Seleçao fait partie des grands favoris, était « comme un rêve », « une opportunité » qu’il « attend depuis quatre ans ». « J’espère que je ne vais pas suivre la Coupe du monde à la télé », a plaisanté le joueur.

Touché à la cheville contre l’Olympique de Marseille et sorti sur civière, Neymar cristallisait toutes les attentions. L’attaquant brésilien est ensuite parti au Brésil pour se faire opérer et entamer sa période de convalescence. Neymar fait désormais l’objet de nombreux paris sur la date exacte de son retour.