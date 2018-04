Football : Edinson Cavani entre dans la légende du PSG et efface Zlathan Ibrahimovic

L’urugayen Edinson Cavani est rentré définitivement dans l’histoire du PSG. Double buteur lors de la J-35 contre Guingamp (2-2), le Matador est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club parisien en Ligue 1.

Auteur de 115 réalisations en L1, l’attaquant en forme du club de la Capitale a effacé Zlatan Ibrahimovic dans l’exercice. Le géant suédois en avait inscrit 113, avec moins de matches que Edinson Cavani.

C’est la forme et le record du moment qui est souvent retenu. Alors, peu importe le nombre de matches joués, le natif de Salto peut désormais être fier d’avoir laissé des traces au PSG. L’ancien pensionnaire de Danubio Fútbol Club est aussi le meilleur buteur du Paris Saint-Germain (PSG) depuis sa création en 1970.

Voir ici le Top des buteurs du PSG selon le site d’histoire du club

1– Edinson Cavani 168 buts

2 – Zlatan Ibrahimovic 156 buts

3 – Pedro Miguel Pauleta 109 buts

4 – Dominique Rocheteau 100 buts

5 – Mustapha Dahleb 98 buts

