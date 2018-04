Foot-Bénin : et si le polonais Bogusław Baniak jouait au père de la semence

Le Football au Bénin a besoin de formatage. La formation étant la clé de succès des autres Nations de Foot, le Bénin n’a rien à perdre à avoir un entraîneur des jeunes et en même temps superviseur des espoirs. Le polonais Bogusław Baniak serait-il le profil idéal pour cette semence ?

Bogusław Baniak (59 ans) est un ancien joueur de Football polonais entre 1976 et 1988. Après les terrains, il s’est retrouvé sur le banc en tant qu’entraîneur depuis 1990. Détenteur du certificat de l’Uefa Pro Licence, à l’académie des entraîneurs de l’Université d’éducation physique de Varsovie, le 26 avril 2007, Bogusław Baniak est un spécialiste de la « Remontada ». Il est ainsi surnommé au pays, parce qu’il a été appelé par plusieurs clubs pour leur assurer un maintien en fin de saison. Mission que le technicien polonais a répétée.

Épris du Football de jeunes après avoir rendu service à plus d’une dizaine de clubs locaux, il a été entre 2015-2017, manager de l’équipe nationale U-15 du Burkina Faso et le coordinateur des ressources humaines U-20 et U-17.

Au terme de sa mission, le polonais a voulu monnayer son talent ailleurs. Et c’est là qu’il a entendu parler du Bénin qui n’est pas encore équilibré en la matière. Ce dernier a dit qu’il serait très heureux de « faire au Bénin ce qu’il a fait au Burkina Faso » avec le Football de jeune. Si et seulement s’il arrive à échanger avec les autorités sportives du pays pour faire une étude du terrain et voir ce qu’ils pourraient attendre de lui.

Il en était là quand on le rappelle en Pologne pour aider un club de division 2, Górnik Łęczna en mauvaise posture à se maintenir. Pour ce faire il a juste signé un contrat de courte durée pour la phase retour.

L’homme, lors d’une interview accordée à SportTVP, ambitionne tenir une équipe Olympique, si besoin. « Je suis attiré par le football senior. Je voudrais mener une certaine représentation. Peut-être que ce sera olympique ?« , s’est-il interrogé stratégiquement.

Boguslaw Baniak collabore très bien avec les médias. Grace à sa grande maîtrise du Foot, il est souvent invité à commenter les matchs de football. Il a travaillé avec Orange Sport TV.

Boguslaw Baniak, est souvent invité comme conférencier à des cours de coach, menés par la Fédération Polonaise de Football.

Alors que le Bénin a un véritable problème de formateur à la base, le profil de ce technicien ne serait il pas un atout pour lancer le Football de jeunes au pays de Steve Mounié ?

Au Football, c’est de l’opposition des connaissances qu’on s’équilibre et surtout n’ayant pas une identité de jeu, il serait mieux pour le Bénin de travailler le Football au niveau des jeunes et avec des connaisseurs et non des débutants. Au fil du temps, le pli se fera de lui-même. On ne perd rien à essayer, car pour se révéler un jour pays de Football, il faudra mimer un prototype de programme ou de jeu et surtout réussir sa mise en application. Et c’est cette dernière qui nécessite le vécu des entraîneurs comme Boguslaw Baniak.

Parcours d’entraîneur de Boguslaw Baniak