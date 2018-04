Finale- 9ème Tournoi Challenge Entreprises et Institutions : MTN conserve son trophée

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

MTN a remporté le Challenge Entreprises et Institutions pour la 2e année de suite, en s’imposant sur la plus petite des marges (1-0) contre une redoutable équipe de Lydia Ludic. L’unique but de Marcos Eckdon à la 60e (8e du tournoi qui fait de lui le meilleur buteur) a été suffisant pour les Jaunes et Noirs.

Les férus du tournoi d’entreprises et d’institutions ont assisté une belle finale l’après-midi du dimanche 29 avril au stade Mathieu Kérékou. Dans une affiche sans round d’observation, les 16 acteurs (8 de chaque côté) se sont lancés dans la partie avec l’esprit de la gagnet. Malheureusement, le manque d’adresse n’aura pas permis à l’une ou l’autre d’ouvrir le score jusqu’à la pause.

Du retour des vestiaires, les protégés de Eric Sêdjro , entraîneur de Lydia Ludic ont abordé la partie de façon incisive, mais se heurtent souvent à la présence défensive de Akélé, Aboki et surtout la vigilance du gardien de MTN Hubert. De même, du côté de MTN, le gaucher phénoménal Attakou Kenneth, le virevoltait Semondji Serge et l’homme perdu de vue pendant 59 minutes Marcos Eckdon ont fait la misère à la défense des Ludic Boys, sans toutefois trouver le cadre en raison de la présence dans les buts de Jonas.

Alors qu’on le croyait hors du match, c’est Marcos Eckdon le buteur providentiel de MTN qui va délibérer son équipe à la dernière minute du match ( 60e, un match qui se joue en deux fois trente minutes). De quoi soulever les supporters de MTN au coup de sifflet final de César Zinsou, arbitre de la partie.

Le capitaine Fayçal et l’entraîneur Kouton de MTN, ont dit leur joie de conserver ce trophée et ont lancé déjà un défi aux concurrents. « Nous avons gagné pour la 2e fois et déjà l’année prochaine, on va travailler à saisir la coupe« .

Du côté des vaincus, on a mis cette défaite sur le coup du manque de réalisme. « Nous avions eu des occasions sans les mettre au fond. C’est douloureux, mais on ne peut rien, c’est le Football » a dit Eric Sêdjro manager de Lydia Ludic. Quant au capitaine Paterne, il est très déçu de l’issue de ce match, « on est arrivé pour gagner » a-t-il expliqué, le visage tendu. Néanmoins, on félicite les joueurs de MTN pour cette victoire et promet, nous reprendre l’édition prochaine.

Pour Marc Billeci directeur général de Lydia Ludic, délégué du tournoi, ça a été une très belle affiche. « Je salue les deux équipes qui ont présenté un beau jeu au public. Et je félicite et les vainqueurs et les vaincus « a-t-il lancé. Il a profité pour féliciter toutes les équipes qui ont participé à cette 9e édition. Selon lui, c’est MTN encore cette année, mais d’autres équipes peuvent aussi être couronnées très prochainement.

Bien, avant cette affiche, l’équipe de la Poste du Bénin s’est offerte celle de la Représentation Libanaise diminuée 6-1 pour monter sur la 3e marche du podium.

A l’heure des récompenses, les meilleurs joueurs et équipes sur le podium ont été primés. Fait inédit, les organisateurs ont profité de cette finale pour honorer une supportrice émérite du Bénin, plus connue sous le sobriquet de « Maman Requin » ou « Mabéa« . Depuis 1977, elle a toujours soutenu et accompagné les différentes équipes béninoises sur la scène continentale et internationale, ainsi que les clubs locaux dont principalement les Requins à une époque donnée.Mabéa a donc reçu un prix spécial de reconnaissance de ses œuvres (Photo).

Au classement nous avons :

1er – MTN

2e- Lydia Ludic

3e- Poste du Bénin

4e- Représentation Libanaise

5e- AS Trésor

6e- AC Finances

7e-Inter-Con

8e- Coman SA

9e- Sahama Assurance

10e- Conesi

11e- CFAO Groupe

12e- Bank Atlantique