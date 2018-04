Equipements de la police républicaine : un collège de députés interpelle le gouvernement

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

A travers une question d’actualité au gouvernement, une dizaine de députés veulent avoir plus de lumière sur la fusion entre la police nationale et la gendarmerie nationale devenues une seule unité d’intervention et de sécurité publique.

En effet, l’assemblée nationale a examiné et adopté à l’unanimité, la loi 2017-42 portant statut des personnels de la police républicaine en République du Bénin. L’adoption de la présente loi permettra de doter la police républicaine d’un statut qui garantit l’homogénéité de la force en permettant également à son personnel de conserver leurs droits acquis et de disposer d’une protection juridique adaptée à leur mission.

Il s’agit d’un texte de loi de 172 articles répartis en 09 titres et précisant entre autres, les modalités d’accès à ce corps, les critères d’évaluation, de nomination et d’avancement du personnel. Il définit également les droits et obligations des fonctionnaires de la police républicaine.

Mais face à cette réforme initiée par le gouvernement du président Patrice Talon, un groupe de députés voudraient savoir comment le gouvernement s’y prend dans l’uniformisation des équipements de ces deux forces qui naguère avaient évolué de façon parallèle en matière de formation, de grade et d’équipements utilisés.

Les signataires de la question d’actualité voudraient notamment savoir comment le gouvernement entend procéder pour l’uniformisation des équipements notamment l’uniforme de la police républicaine.

Aussi, à travers 08 questions adressées au gouvernement, les élus du peuple soulèvent un certains nombres de préoccupations auxquelles ils souhaitent que le gouvernement apporte des précisions. Lire ci-dessous les 08 questions adressées au gouvernement.

Questions orales au gouvernement: