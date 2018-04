Éliminatoires Can U20 : les Écureuils jouent une équipe locale en lieu et place du Nigeria

Comme annoncé dans une précédence publication, le Bénin ne va pas jouer le Nigeria U20 ce dimanche 29 avril. En lieu et place de cette affiche, les responsables du Foot ont décidé de faire face à une sélection locale à 16 heures à René Pleven.

« Après un rendez-vous manqué pour demain à Abuja face aux U-20 du Nigeria, les U-20 du Bénin jouent en remplacement contre une sélection de Cotonou à Akpakpa 16h. Ils jouent le dimanche 6 mai à Brazzaville, le mercredi 9 mai à Libreville et de là rejoignent la Gambie pour le match du 13 mai« , telle a été le message publié par un membre influent de la FBF (Fédération béninoise de Football).

Mais, il faut déjà noter que le plan de préparation tel annoncé a été du leurre. Chose bizarre personne n’explique rien à personne, pas de conférence et j’en passe … Là, on est au Bénin. Pourtant, on connaît le plan de l’adversaire. Et le Football béninois se résume à de l’impréparation et de la « Magie ».

Pourquoi ?

Dans le message si haut, il faut noter que le Bénin joue à Brazzaville (capitale RDC) et après à Libreville (Capitale Gabon). Pour ce que je sais, ce sont des villes. Alors va-t-on jouer contre les villes ou les équipes locales juniors ou bien des clubs ?

C’est des questions qu’on est obligé de se poser quand un jette un regard vers le rétroviseur. Même quand le Nigeria devait jouer le Brésil ou l’Espagne faire face à l’Argentin, ce fut annoncé très tôt. Est ce qu’on est surpris par le temps, un refus des sélections à jouer le Bénin compte tenue de leurs calendriers ou bien, on n’a pas les moyens ?

Chers Lecteurs autant de questions qu’on devait déjà égréner au tour d’une Conf’ de presse ou autre. Si non pas autre adjectif que l’amateurisme.