Egypte : Human Right Watch craint une ‘’crise humanitaire’’ dans le Sinaï

L’ONG Américaine, Human Rights Watch (HRW) craint une « crise humanitaire imminente » dans le nord du Sinaï, où l’armée égyptienne mène une vaste opération contre le groupe Etat islamique (EI), a indiqué l’ONG ce lundi 23 avril 2018.

L’armée Égyptienne a lancé depuis le 9 février, l’opération « Sinaï 2018 » ayant conduit « jusqu’à 420.000 habitants de quatre villes du nord-est dans un besoin urgent d’aide humanitaire », a estimé HRW dans un communiqué. L’ONG évoque également des restrictions de liberté dans la vente ou l’utilisation d’essence, les services de télécommunication voire l’accès à l’eau et à l’électricité dans certaines zones.

En effet, l’opération ‘’Sinaï 2018’’ s’est accompagnée d’une diminution marquée des réserves de nourriture, de médicaments, de gaz de cuisson et d’autres biens commerciaux essentiels », déplore l’ONG américaine, qui se fonde sur des témoignages de journalistes locaux et de résidents, des articles de presse et des images d’amateurs. Au total, plus de 100 jihadistes et au moins 30 soldats ont été tués depuis le lancement de « Sinaï 2018 », selon des chiffres officiels, a rapporté l’AFP.

Signalons que depuis la destitution par l’armée du président islamiste Mohamed Morsi à l’été 2013, les forces de sécurité affrontent des groupes jihadistes, dont l’Etat Islamique (EI) qui se livre à une véritable insurrection dans le nord de la péninsule du Sinaï..