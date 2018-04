Ecureuils Week’ : Djiman Koukou en difficulté, Jodel Dossou buteur, Jordan Adéoti précieux, Mounié attendu

Le Week est en encore long, mais des Écureuils se sont mis en évidence en milieu de semaine et surtout la soirée de ce vendredi 13 avril. Ici, notre site vous fait un bilan sur leurs performances et les affiches à venir.

Domino’s Ligue 2 (France)

Niort 2-2 Lens (J-33)

-David Djigla (22 ans), 27 minutes de jeu pour l’attaquant international contre Lens à domicile et son club contraint au partage des points (2-2). Niort a été ainsi tenu en échec le 15e au classement. Un 4e match nul de suite qui freine la formation Niortaise dans son élan vers le top 10. Niort est classé 13e avec 38 points. Le béninois est à 4 matchs de son total de présence sur la saison écoulé (23 en 2016/2017).

Stats :19 matchs, 3 buts, 4 cartons jaunes.

Stats : Saturnin Allagbé (25 ans) blessé reste bloqué à 19 matchs, 1 carton jaune et 6 clean scheets.

Niort 2-2 Lens

-Djiman Koukou (27 ans), a vécu depuis le banc le 2-2 de Lens contre Niort. Une place de choix depuis trois matches. Il n’est visiblement pas dans le schéma du coach Sikora dont le club à une pression des supports en raison des mauvais résultats. Barré par la concurrence, le cadre en sélection béninoise a été mis au banc. Lens est 15e avec 36 points à 7 points de Nancy premier relégable. Sans le défenseur international béninois Djiman Koukou, le club a obtenu 5 points sur 9 lors des 3 derniers matchs. Par ailleurs, le 17 mars 2018 marque la dernière apparition de Djiman en Ligue2, lors de la défaite 3-1 à Reims où il a joué 42 minutes.

Stats : 15 matches, 1 but, 1 carton jaune.

Auxerre 1-2 Clermont

-Jordan Adéoti (29 ans), avec le brassard des Aja n’a pas empêché la défaite à domicile contre Clermont. L’international béninois disponible pour son équipe sur le plan offensif et défensif a tout donné pour un résultat positif. Malheureusement après une belle première partie (0-0), L’AJ Auxerre va encaisser deux buts (47e et 75e) en deuxième période. Ceci avant de réduire l’écart sur penalty par Yattara 86e. Auxerre est toujours 11e avec 43 points. En confiance, Adeoti a deux matchs de plus que sa saison 2016/2017 à Caen en L1 (27 matchs).

Stats : 29 matchs, 3 buts, 4 cartons jaunes.

Erste Liga (Autriche L2 J-28)

A. Lustenau 2-1 Fac Wien

-Jodel Dossou (25 ans), entré à la 46e l’attaquant international béninois a offert la victoire à son club en inscrivant le but du 2-1. Lustenau son écurie est toujours 6e avec 36 points.

Stats : 22 matches, 5 buts, 2 cartons jaunes et 1 rouge.

MLS USA (L1/ J-6)

New York City 4-0 Real Salt Lake

-Le défenseur international béninois Cédric Hountondji (24 ans) n’était pas dans l’effectif lors du récital de son club New York contre Real Salt Lake (4-0). Après six matches, l’Écureuil est crédité d’une petite minute. Ce qui est inquiétant, car pour le cumul de la saison 2017-2018 qui touche à sa fin en Europe, mais débute aux USA, il compte 3 apparitions. Le luxembourgeois Maxime Chanot, et le péruvien Alexander Callens sont des concurrents directs du béninois, priviligiés par Patrick Viera, qu’il doit convaincre. Invaincu après 6 matchs New York est en tête de la Conférence Est avec 16 points.

Stats : 1 match pour une minute

Super Lig J-29 Turquie

-Stephane Sessegnon et Genclerbirligi se déplacent au Kadir Has Stadium pour jouer Kayserispor ce dimanche 15 avril 2018.

-Yeni Malatyaspor, 1-1 Alanyaspor

-Fabien Farnolle (33 ans), encore sur le banc son club est sorti d’un match à score de parité 1-1. Le béninois reste bloqué sur deux matchs.

Ligue 1 France J-33

-Lyon 3-0 Amiens

– Khaled Adénon (32 ans), les amiénois en concédant cette lourde défaite contre Lyon ont mis fin à leur invincibilité, Amiens est resté invaincu sur les 4 matchs précédents. Amiens perd une place au classement et se positionne à la 14e avec 37 points. Cadre de la défense Khaled Adénon joue pleinement son expérience surtout avec la confiance du staff.

Stats: 29 matchs et 9 cartons jaunes

-Bordeaux et Jules Kundé (Olivier Verdon toujours blessé) se déplacent à Montpellier ce dimanche 15 avril. Au Stade de la Mosson, les Bordeaulais vont tenter de freiner les Herautais dans leur course à l’Europe.

Super League Grèce (L1/ J-27)

Levadiakos 1-0 Asteras T.

-Moise Adilehou (22 ans), titulaire dans l’axe de Levadiakos a participé à cette victoire précieuse pour les Verts. L’unique but du burkinabé Souleymane Sawadogo a propulsé Levadiakos provisoirement à la 7e place avec 34 points. L’international béninois en pleine confiance vie pleinement sa meilleure saison sous les ordres de Jose Anigo.

Stats : 15 matchs, 3 cartons jaunes.

-Premier League Angleterre (J-34)

Huddersfield 1-0 Watford

Steve Mounié (23 ans), 70 minutes de jeu pour le béninois qui est resté muet. Mais son club a obtenu une précieuse victoire en toute fin de partie grâce au 2e but de la saison de l’attaquant anglais Tom Ince. Bon coaching pour David Wagner qui l’a lancé à la 61e. Huddersfield est provisoirement 14e avec 35 points.

Stats : 25 matchs, 7 buts, 2 cartons jaunes.