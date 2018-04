Ecureuils Week : Djigla buteur, Sessegnon et Genclerbirligi coule, le maintien s’approche pour Adénon et Amiens

Encore une journée de pression pour certains joueurs béninois et leur club à découvrir dans ce numéro. Entre joie et déception, le bilan est plus ou moins positif.

Ligue 2 (34ème journée)

-Deux Béninois à Niort : 14e/20 avec 38 points

David Djigla (22 ans), 58 minutes de jeu pour l’attaquant international béninois buteur malheureux à Châteauroux. Alors qu’il tenait le match nul, son équipe va encaisser un 2e but assassin à la 90e +4. Le béninois Djigla a ouvert le score à la 8e pour Niort. Niort reçoit le 24 avril prochain GFC Ajaccio.

Stats : 20 matchs, 4 buts, 4 cartons jaunes.

Stats : Saturnin Allagbé (25 ans) blessé reste bloqué à 19 matchs, 1 carton jaune et 6 clean scheets.

-Un Béninois à Lens : 16e/20 avec 37 points

Djiman Koukou (27 ans), après trois matchs sur le banc, le milieu béninois a été capitaine plus ou moins heureux d’un soir. Crédité de 90 minutes de jeu, son club a été contraint au partage des points à domicile par Le Havre (3-3). Le 17 mars 2018 marquait la dernière apparition de Djiman en Ligue2, lors de la défaite 3-1 à Reims où il a joué 42 minutes. Lens se déplace sur la pelouse de l’AC Ajaccio ce 23 avril.

Stats : 16 matches, 1 but, 1 carton jaune.

–Un Béninois à l’AJ Auxerre : 11e/20 avec 43 points

Jordan Adéoti (29 ans), le capitaine d’Aja Jordan Adéoti n’a pu rien faire pour empêcher la 3e défaite de suite de l’AJ Auxerre contre Nancy (1-2) à l’extérieur. Cadre d’Auxerre Adéoti a joué toute la rencontre et s’affirme mieux dans son rôle du milieu de terrain. Auxerre toujours 11e avec 43 points a perdu 9 points, ce qui pourrait leur donner des envies de barragiste. En confiance, Adeoti a désormais trois matchs de plus que sa saison 2016/2017 à Caen en L1 (27 matchs). Auxerre reçoit à Reims ce 24 avril, au stade de l’Abbé-Deschamps.

Stats : 30 matchs, 3 buts, 4 cartons jaunes.

–Un Béninois à Brest : 8e/20 avec 55 points

David Kiki (24 ans), après la belle opération à Lorient, le stade Brestois a chuté de deux rangs en raison de son match à score de parité 1-1 contre Sochaux. Le défenseur international béninois David Kiki a été absent pour le 4e match de suite. Brest toujours en bonne posture pour les barrages de la Ligue. Mais va devoir s’imposer contre Clermont ce 24 avril à domicile au stade Francis-Le Blé.

Stats : 9 matchs (12 + les 3 matchs à Niort), 2 cartons jaunes.

Erste Liga en Autriche (L2, 29ème journée)

–Un Béninois à l’Austria Lustenau : 6e/10 avec 36 points

Jodel Dossou (25 ans), 90 minutes de jeu pour le TGV national, mais son club n’a pas fait le poids contre Ried, au Keine Sorgen Arena,. Lustenau son écurie est toujours 6e avec 36 points. Jojo décisif une journée plutôt et Austria Lustenau vont devoir se relever à l’extérieur au Stadion Wiener Neustadt lors du choc contre Neustadt (3e).

Stats : 23 matches, 4 buts, 2 cartons jaunes et 1 rouge.

Turquie Super Lig (30ème journée)

–Un Béninois à Genclerbirligi : 16e/18 avec 30 points

Stéphane Sessegnon (33ans), 90 minute encore pour Sessegnon et cuisante défaite à domicile 0-3 de son club face à Osmanlispor. Conséquence de cette 2e défaite de suite, Genclerbirligi rejoint la position de 1er relégable avec 2 points de retard sur le 1er non-relégable. Le béninois a intérêt à tout donner pour que le club s’impose au Sivas 4 Eylül Stadyumu contre Sivasspor, le 28 avril prochain.

Stats : 12 matchs, 3 but, 2 cartons jaunes.

– Un béninois à Yeni Malatyaspor : 10e /18 avec 38 points

Fabien Farnolle (33 ans), Le béninois reste bloqué à deux matchs de championnat et deux de Coupe. Besiktas attend de pied ferme dimanche 22 avril Yeni Malatyaspor.

Stats : 2 matchs en Cup et 2 de Championnat.

Ligue 1 France (34ème journée)

–Un Béninois à Amiens SC : 13e/20 avec 40 points

– Khaled Adénon (32 ans), une victoire 3-1 contre Strasbourg a été la solution trouvée par le défenseur international béninois et ses coéquipiers pour faire oublier aux supporters la lourde défaite contre Lyon. Une note positive dans la course au maintien d’Amiens presque assuré. Cadre de la défense Khaled Adénon a été encore titulaire. Le béninois n’a toujours pas mis un but cette saison. Amiens va jouer le 28 avril prochain une affiche de niveau au stade Louis II contre Monaco. Ce dernier battu 3-1 par Guingamp.

Stats: 30 matchs et 9 cartons jaunes

–Deux Béninois à Bordeaux : 11e/20 avec 43 points

Le franco-béninois, Jules Kounde (19 ans), en confiance et titulaire avec Bordeaux le jeune Kounde va jouer un match de rêve contre le champion 2018. Car, son club reçoit le PSG ce dimanche 22 avril à 21H, pour la course à l’Europe.

Stats : 13 matchs, 1 but, 1 carton jaune.

Olivier Verdon (PH: girondins33)

Olivier Verdon ( 22 ans): blessé au genou depuis le 19 novembre a raté son 19e match. Et bonne nouvelle pour l’international béninois qui est de retour à l’entraînement, deux mois après sa longue blessure. » Il a repris l’entraînement normal le lundi 16 avril, après un travail de rééducation. » , a confirmé le site du club.Au stade Matmut Atlantique Bordeaux joue contre les champions de France 2018 PSG, ce dimanche 22 avril . L’occase peut être pour revoir Verdon en Ligue 1.

Stats : 1 match (11 minutes contre Marseille, 19 novembre 2017)

Super League en Grèce (L1; 28ème journée)

–Un Béninois à Levadiakos : 7e/16 avec 34 points

Moise Adilehou (22 ans), l’international béninois en pleine confiance vie pleinement sa meilleure saison sous les ordres de Jose Anigo. A 3 journées de la fin Levadiakos joue le leader AEK Athènes FC ce dimanche 22 avril à l’Olympic Stadium of Athens « Spiros Louis ».

Stats : 15 matchs, 3 cartons jaunes.

Premier League en Angleterre (35ème journée)

–Un Béninois à Huddersfield : 16e/20 avec 35 points, avec 1 match de moins

Steve Mounié (23 ans), le match contre Chelsea ayant été reporté, l’ambassadeur du Bénin en Premier League et son écurie reçoivent Everton le 28 avril prochain. Le natif de Parakou est à un but record en Premier League. Il sera attendu par les béninois.

Stats : 25 matchs, 7 buts, 2 cartons jaunes.

Première division en Chypre (33ème journée)

–Un Béninois a L’Apoel Nicosie : 2e/14 avec 74 points

Michael Poté (33 ans), ce dimanche 22 avril AEK Larnaca (4e) accueille l’Apoel (2e), une affiche décisive pour le titre avant le classico du 29 avril entre Apoel et Apollon (1er avec 76 points).

L’attaquant béninois est le 3e buteur de son club avec 9 buts, même total que le norvégien Zahid Ghayas 9 buts. Le belge de Camargo Igor 14 buts est en tête.

Stat : 25 matchs, 9 buts, 2 carton jaune.

Bundesliga en Allemagne (31ème journée)

–Un Germano-Béninois à Aue: 11e/18 avec 39 points

Sebio Soukou (25 ans), le germano-béninois n’était pas dans l’équipe lors des deux derniers matchs. Prochain match le dimanche 22 avril contre Duisburg, au stade Sparkassen-Erzgebirgsstadion d’Aue.

Stats : 14 matchs 4 buts pour le milieu de terrain Germano-béninois.